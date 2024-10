Feira vocacional da Uepa ocorre nesta sexta-feira (18), em Ananindeua

A II Feira Vocacional do Vestibular do Campus XXII da Universidade do Estado do Pará (Uepa), ocorre nesta sexta-feira (18), no Teatro da Usina da Paz, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, das 9h às 12h30. O evento é aberto ao público em geral. Também haverá atividades voltadas à saúde para os visitantes, como vacinação contra Influenza A, teste de glicemia, testes rápidos e aferição de pressão arterial.

A Feira Vocacional é uma oportunidade para estudantes do Ensino Médio e interessados em cursar uma graduação conhecerem mais sobre os cursos oferecidos pela Uepa, assim como as diversas carreiras profissionais nas áreas da saúde, educação e tecnologia.

A programação contará com palestras, oficinas e exposições interativas, organizadas por professores, alunos e profissionais de diferentes áreas, além da apresentação dos cursos oferecidos pela instituição.

A professora e coordenadora do evento, Camila Claide, ressalta a importância da Feira para a comunidade local. "Este é um momento crucial para os alunos, pois eles têm contato direto com profissionais e acadêmicos, o que facilita a tomada de decisão em relação ao futuro profissional", disse a coordenadora.

Prosel 2025

Foi divulgado na quarta-feira (16), o edital do Processo Seletivo 2025 (Prosel) da Uepa, com oferta de mais de 3 mil vagas nos cinco campi de Belém e mais 18 municípios. Para participar do Prosel 2025, os candidatos já devem estar inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. O período de inscrição começa no dia 22 de outubro e prossegue até 14 de novembro, de forma exclusivamente on-line.

Serviço

II Feira Vocacional do Vestibular do Campus XXII, em Ananindeua

Data:18 de outubro (sexta-feira)

Horário: das 09h às 12h30

Local: Teatro da Usina da Paz, no Icuí-Guajará

Acesso gratuito