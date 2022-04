Feira TEAlentos de Produtos Artesanais será realizada, neste sábado e domingo, em Belém

A Feira TEAlentos de Produtos Artesanais será realizada, neste sábado (9) e domingo (10), na praça Porto Futuro, em Belém, de 16 às 22 horas. Com entrada franca, a atividade é a última fase da segunda edição do Festival TEAlentos, evento que busca conhecer e divulgar as habilidades artísticas de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo.

Participam da feira 28 expositores, entre associações de famílias de pessoas com TEA. “O objetivo é divulgar e apresentar as habilidades e talentos dessas pessoas, buscando promover o protagonismo e empoderamento, cientes de que podem repercutir na vida de modo geral, fomentando a geração de renda para essas participantes”, disse a coordenadora de Políticas para o Autismo da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Nayara Barbalho.

O Festival TEAlentos é uma iniciativa da Sespa, por meio da Coordenação de Políticas Públicas para o Autismo (CEPA), em uma parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Fundação Cultural do Pará (FCP) e Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), que visa o desenvolvimento de ações no eixo arte-cultura.

Entre os expositores, está o Grupo Mundo Azul, formado por mais de 230 mulheres com filhos que apresentam TEA. Com a necessidade de impulsionar a autonomia financeira, o grupo criou uma loja colaborativa para dar visibilidade aos produtos confeccionados pelas mães artesãs e seus filhos.

Uma delas é a Laryssa Pinto, expositora da Lojinha Bel Bellita, inserida na loja colaborativa do grupo. Ela vende materiais personalizados, como agendas, cadernos, bottons, canetas. “Para mim é sempre uma honra poder participar de eventos como esse que visa a conscientização, informação e o empreendedorismo das famílias com pessoas com autismo”, disse.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém (APAE) também estará entre os expositores da Feira. O presidente da entidade, Emanoel O’ de Almeida Filho, falou sobre a expectativa pela participação no evento. “Um dos melhores caminhos para a socialização das pessoas com deficiência, na perspectiva do processo inclusivo que tanto as instituições de interesse social como as APAEs preconizam e há mais de 60 anos defendem, é dar oportunidade para que essas pessoas possam mostrar seus trabalhos. Aqui, no caso, manuais artesanais e outros, com produção própria e participar da comercialização e venda desses produtos. A Feira TEAlentos é um espaço que atende essa premissa e a APAE Belém está muito feliz de poder participar do evento”, afirmou.

Expositores e respectivos produtos:

1) Grupo de Mães Mundo Azul: Artesanato e delícias de chocolate, biscoitos e geleias. Cadernos, bloquinhos, copos, chaveiros, bottons, lápis e canetas. Máscaras, cordões, camisas e materiais pedagógicos adaptados. Acessórios, como necessaire, porta moedas, estojo, bolsinhos, laços e brinquedos educativos sensoriais;

2) Organização Não Governamental APAN: Materiais pedagógicos adaptados. Artesanatos de mães e avós integrantes da Associação. Acessórios, como bottons, porta moeda e bijouterias – todos com temas alusivos ao TEA. Brinquedos sensoriais, adesivos e bolos regionais;

3) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém (APAE): Guardanapos de mesa, panos de copa pintados à mão, porta guardanapo para mesa posta, lápis decorados, tiaras, biscoitos de castanha do Pará, corrente salva celular, brigadeiro de colher e chaveiros personalizados;

4) Alkir Viana: O expositor é escritor, estudante do curso de Farmácia e autor de diversas poesias;

5) Julia Eduarda Gama Neves: A estudante de 19 anos, que já participou da modalidade de dança na semana passada, agora expõe seus mini jardins artesanais;

6) Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (CEPA): Vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), terá um balcão para informações gerais sobre a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no Estado do Pará.

Serviço:

A Feira TEAlentos de Produtos Artesanais ocorre neste sábado e domingo, dias 9 e 10, de 16 às 22h, na praça Porto Futuro, situada na avenida Visconde de Souza Franco, entre a rua Belém e avenida Castilhos França, no bairro Reduto.