Pessoas com TEA exibem talentos no Festival Paraense TEAlentos

Abrir espaços e divulgar os talentos na área das artes das pessoas com autismo estão entre as propostas dos Festival TEAlentos. Em sua segunda edição, neste sábado (2), a partir das 20h, no Theatro da Paz, a programação vai contar com 30 artistas paraenses, sendo 12 para a modalidade de música, oito na modalidade de dança e 10 na modalidade de artes visuais.

Um desses artistas é Dandara Avelar, artista de dança, de 15 anos. “Ela se identifica com a dança contemporânea e com o jazz”, conta a mãe da jovem Daiana Idati.

Ela ressalta que a filha tem se dedicado aos ensaios com afinco e que a dança acabou sendo uma grande descoberta de Dandara. “Já tem um pouco mais de um mês que ela começou a ensaiar desde a divulgação do festival. Mesmo a gente não sabendo se ela ia ser selecionada, já ensaiava cerca de duas vezes por semana”, diz a mãe, que soube do evento no instagram da Coordenação de Políticas Públicas para o Autismo (Cepa) . “Ela está com uma grande expectativa com relação a apresentação. Está ansiosa”, completa.

Diante da alegria e da expectativa da filha, Daiana destaca que eventos como esse são fundamentais para trabalhar o combate ao preconceito. “É mais uma grande oportunidade e ganho pras crianças autistas mostrarem seus talentos, suas habilidades e principalmente dando credibilidade a elas. Já que o mundo de hoje é muito preconceituoso com todo tipo de deficiência. Espero que esse Festival possa ganhar mais e mais forças das autoridades e que a cada ano possa se fortalecer mais”, opina.

O Festival TEAlentos tem como foco conhecer e divulgar as habilidades artísticas de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo. Os artistas selecionados são de Belém, Ananindeua, Castanhal, Bragança, Vigia de Nazaré e Salvaterra e têm entre 7 e 26 anos de idade. "Estamos muito felizes com o resultado das inscrições, porque conseguimos selecionar um grupo com múltiplos talentos. Isso mostra a importância de que mais pessoas conheçam estes artistas e a nossa causa", comenta a coordenadora da Cepa, Nayara Barbalho.

A programação no sábado e domingo, dias 9 e 10 de abril, será composta pela Feira TEAlentos de Produtos Artesanais, na Praça Porto Futuro, de 16h às 22h."Buscamos este ano uma programação diversificada que atenda diferentes gostos e públicos, por isso queremos que todos prestigiem o Festival TEAentos e conheçam cada vez mais o talento dos nossos artistas. Estão todos convidados para prestigiar toda a programação que nossa equipe está preparando com tanto carinho", finaliza a coordenadora.

Para quem não conseguir participar pessoalmente do Festival neste sábado (2), o evento será transmitido ao vivo pelo Canal no YouTube do Governo do Pará e pela Tv Cultura. Também a partir do sábado, na lateral do Theatro da Paz, haverá exposição de artes visuais também aberta ao público. A visitação será até a sexta-feira (08), de 9h às 12h e de 14h às 17h, sendo que o teatro não funciona às segundas-feiras.

O evento será totalmente gratuito e os ingressos para as apresentações estarão disponíveis na bilheteria do teatro a partir das 9h da manhã do sábado, sendo que cada pessoa poderá pegar até dois ingressos.

Agende-se:

2º Festival Paraense TEAlentos com entrada gratuita

Data: sábado (2)

Hora: 20 horas

Local: Theatro da Paz