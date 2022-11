Feira do Livro Espírita começa neste domingo (27), em Belém, e vai até 18 de dezembro

A 33ª edição da Feira do Livro Espírita de Belém será aberta neste domingo (27), a partir das 8 horas, na sede da União Espírita Paraense (UEP), na rua Oswaldo Cruz, 45, entre a Presidente Vargas e a Assis de Vasconcelos, no entorno da Praça da República, no centro de Belém. O público poderá conferir o evento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h, e no sábado e domingo, das 8 às 12 horas, até o dia 18 de dezembro.

União Espírita Paraense sediará o evento, de 27 de novembro a 18 de dezembro (Foto: Divulgação)

"A Feira do Livro Espírita é um evento anual da UEP em que a pessoa pode conhecer ou aprofundar conhecimentos acerca dos ensinamentos de Jesus à luz da Doutrina Espírita, e o evento se constitui em uma oportunidade de se adquirir uma obra para presentear um familiar, um amigo, e também ajudar a uma outra pessoa em dificuldade, em situação de aflição no dia a dia", ressalta Carlos Augusto Correia, diretor da Gestão do Livro da UEP.

VEJA MAIS

Descontos

Quem comparecer até a Livraria André Luiz, na sede da União Espírita Paraense, onde funcionará a Feira, vai dispor de cerca de 3 mil títulos. Além disso, haverá descontos variando de 10 a 50%. No evento, serão expostos livros como as Obras Básicas do Espiritismo ("O Livro dos Espíritos", "O Livro dos Médiuns", "O Evangelho Segundo o Espiritismo", "O Céu e o Inferno" e "A Gênese"); romances, livro de mensagens, literatura infantojuvenil, biografias, roteiros de estudo e de evangelização da infância e juventude e agendas 2023.

As pessoas que, por algum motivo, não puderem estar na Feira, irão dispor de um serviço de delivery: (91) 99331-4096 e 3223-4082 e livraria@uep.net.br.