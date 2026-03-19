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Feira de adoção pet promove encontro entre animais resgatados e novos lares em Belém

Evento no Parque Shopping Belém incentiva posse responsável e combate ao abandono de animais

O Liberal

No dia 21 de março, o Parque Shopping Belém, situado na Avenida Augusto Montenegro, promoverá uma Feira Pet em parceria com a ONG Os Resgatados da Rubenice. O evento, que ocorrerá das 10h às 16h no 1º piso, em frente ao Detran, disponibilizará cães e gatos resgatados para adoção responsável em Belém.

Durante a feira, o público terá a oportunidade de conhecer os animais disponíveis e receber orientações sobre a posse responsável. Também será possível saber mais sobre o trabalho da ONG, dedicada ao resgate e cuidado de animais em situação de abandono.

Incentivo à adoção consciente

A iniciativa visa incentivar a adoção consciente, ressaltando a importância do compromisso com o bem-estar dos animais de estimação. O objetivo é contribuir significativamente para a redução do número de animais abandonados na cidade.

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Parceria e compromisso social

Para Isa Lucena, gerente de marketing do shopping, a ação reforça o papel social do empreendimento. "Promover a Feira Pet é uma forma de contribuir diretamente com a causa animal e aproximar esses pets de famílias que possam oferecer amor e cuidado", destacou.

A gerente complementa que a feira busca "proporcionar um momento de conexão e conscientização, incentivando a adoção responsável e apoiando o trabalho fundamental realizado pelas ONGs".

Requisitos para adoção

A organização orienta que os interessados em adotar um animal levem documento de identificação. Além disso, é necessário estar preparado para uma breve entrevista, visando garantir que o pet será acolhido com responsabilidade e segurança.

Serviço: 

  • Evento: Feira de Adoção Pet
  • Data: 21 de março
  • Local: Parque Shopping Belém (1º piso, em frente ao Detran)
  • Horário: 10h às 16h
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Palavras-chave

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Belém
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