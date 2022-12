Feira da Mulher Empreendedora começará nesta quinta-feira (15) em Belém

Em sua terceira edição, a Feira da Mulher Empreendedora começará nesta quinta-feira (15) e se estenderá até sábado (17), em Belém. Realizado pela Igreja Primeiro Amor, o evento busca aumentar, ou gerar renda, para famílias por meio do empreendedorismo.

A feira reúne empreendedoras já estabelecidas e, também, jovens projetos, que começaram a despontar para o mundo dos negócios a partir da primeira realização do evento, em 2021. Para esta terceira edição, 45 estandes vão ser ocupados por uma diversidade de produtos, relacionados à saúde, bem-estar, estética, confecções, calçados, artesanato.

Se a pessoa busca algo especial, e diferenciado, artesãs no local podem personalizar essa lembrança. Além disso, a tradicional praça de alimentação terá doces, salgados e comidas típicas.

Entre as novidades deste ano está o Espaço Criança: enquanto os pais visitam a feira, os pequenos têm um espaço de lazer com pintura, pula-pula e brincadeiras. O número de expositoras é maior 50% que o da edição anterior, quando 32 estandes foram colocados à disposição para a comercialização.

LEIA TAMBÉM:

Mais de cinco mil pessoas são esperadas para a feira

Para o evento, são esperadas mais de cinco mil pessoas. A feira pretende gerar, em negócios diretos, pelos menos R$ 140 mil, cerca de 17% a mais que na segunda edição.

A Feira da Mulher Empreendedora será aberta com uma atração robótica, seguida pelo Coral Infantil IPA e, encerrando a programação musical, a cantora Lenne Bandeira.

Durante a programação cultural o público também vai poder conhecer histórias encantadoras de Natal. Haverá, ainda, apresentações da banda da Guarda Municipal e de uma equipe da Fundação Carlos Gomes.

A Feira da Mulher Empreendedora nasceu da necessidade de ajudar mulheres com talentos e outras a descobrirem seus dotes neste período de pós-pandemia em que muitas famílias precisaram se reinventar e começar a gerar suas próprias rendas com o que sabiam fazer.

“Muitas mulheres perderam as suas rendas. Começamos a perceber que muita gente tinha talento, só que não sabia usá-lo. E aí a Igreja resolveu unir esses talentos e apresentar para o próprio consumo da Igreja”, explicou Iolanda Lopes, da coordenação do evento.

Primeira edição da feira contou com apenas 21 estandes; agora serão 45

Na primeira edição, em 2021, foram apenas 20 estandes. Na segunda edição, este ano, esse número aumentou para 32. E, agora, na terceira edição, também em 2022, 45. “No primeiro momento, a gente gerou mais ou menos R$ 88 mil de vendas diretas", disse Iolanda.

"Na segunda edição, a gente já fez mais ou menos R$ 120 mil de vendas diretas, com algumas mulheres já despontando já com o seu trabalhos consolidados e com outras já despontando com seus talentos para trabalhar e se regularizarem para abrir suas próprias empresas”, afirmou.

A expectativa, agora, é gerar em torno de R$ 140 mil. “A gente vai ter muita coisa diferenciada na feira, mas especificamente voltada para as mulheres que têm um talento e estão começando a desenvolver o seu próprio negócio”, disse.

Para divulgar a feira, estiveram, na redação de O Liberal, Iolanda Lopes, da coordenação da programação, e a cantora Lenne Bandeira.

Serviço:

Avenida José Bonifácio, 695 (espaço da Igreja Primeiro Amor)

Abertura - Quinta-feira (15): 19h às 22h

Sexta-feira (16) - aberta ao público das 13h às 22h

Sábado (17) - aberta ao público de 13 às 22h