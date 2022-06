Feira da Mulher Empreendedora reúne produtos e serviços em São Brás

Por iniciativa da Igreja Primeiro Amor, a 2ª edição da Feira da Mulher começará nesta sexta-feira (3), no bairro de São Brás, com atrações variadas ao público em estandes, como produtos e serviços relacionados à culinária, saúde, bem estar, beleza, assessoria de eventos e moda. O evento se prolongará até este sábado (4) reúne 30 expositoras e traz como uma das novidades trabalhos de alguns homens também.

A feira nasceu da necessidade de mostrar talentos escondidos de mulheres da Igreja, especialmente para o aumento da renda de suas famílias. Mais de 97% das mulheres nunca havia exposto em uma Feira. Juliana Santana é um dos casos de sucesso do evento. Ela trouxe para a degustação do público comidas variadas. "Meu lucro não foi inferior a 200% de tudo que investi. Valeu muito", afirma a dona de casa.

Já Larissa Albuquerque, também expositora, trabalhava com caixas de presente personalizadas, mas somente para atender à família. Durante a feira, surgiu a oportunidade de abrir o seu próprio negócio. " Isso tem me permitido fazer planos, minha renda teve um aumento em cerca de 40%. Estou feliz, já exporto meu trabalho para o Estado do Rio de Janeiro", revelou Larissa.

No ano passado, a feira contou com 2 mil pessoas em um só dia. A expectativa da organização para este ano é que o público dobre e que as vendas ultrapasse em pelo menos 20% de tudo o que foi comercializado no ano passado.

"É honroso ver mulheres que estavam no anonimato, com grandes talentos e algumas vivendo em situação difícil podendo oferecer serviços através de seus talentos e dons, hoje temos visto muitas situações começarem a mudar ", garante Beth Caxiado, da coordenação do evento. A partir das 19h, a feira será aberta e contará com as atrações musicais: Lenne Bandeira (ex Companhia do Calypso), Márcio Carvalho e Liz Nardoto, cantores pop líricos, e da Orquestra Primeiro Amor, sob a regência do maestro Kelson Pinheiro, trombonista da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz. Haverá oficinas gratuitas de traçado em fita, crochê para iniciantes, limpeza de pele e manuseio de alimentos, das 15 às 19h, com inscrições no local. No dia 4, a feira será aberta das 9h funcionando até as 21h, com entrada franca.

Serviço:

Igreja Primeiro Amor, na avenida José Bonifácio, 690, São Brás.

Data: 3 e 4 de junho.

Horário: 19 às 21h (3), 9 às 21h (4)