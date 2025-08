Feijoada do Papai reúne famílias em clima de fé, alegria e solidariedade em Belém

Com samba, pagode e muita emoção, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizou neste sábado (2) mais uma edição da tradicional Feijoada do Papai, na sede campestre da Assembléia Paraense, em Belém. O evento, que já se tornou uma celebração aguardada no calendário paraense, teve como propósito homenagear os pais e arrecadar fundos para o Círio 2025, além de contribuir com as Obras Sociais da Paróquia de Nazaré.

A festa, marcada pelo clima de confraternização familiar, ofereceu aos participantes uma feijoada completa do buffet da Assembléia, camisa personalizada, caneca e brindes especiais para os pais, além do sorteio de diversos prêmios. A animação musical ficou por conta de Vaguinho DB, que comandou o palco ao lado de convidados como Arthur Espíndola, Gigi Furtado, Márcio Newber e Juliana Sinimbú.

Entrega do carro e lançamento da camisa oficial do Círio 2025

Durante a programação, a DFN recebeu o carro oficial que será utilizado nos deslocamentos da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. O veículo estará adesivado com os elementos visuais do cartaz do Círio deste ano e acompanhará a Imagem em todas as visitas oficiais às instituições públicas e privadas, além das principais procissões, como o Traslado para Ananindeua e Marituba e a Moto Romaria.

Carro oficial do Círio 2025. (Carmem Helena | O Liberal)

Também foi apresentada a camisa oficial do Círio 2025, criada pela artista plástica e arquiteta Patrícia Queiroz. O lançamento faz parte do Projeto Selo do Círio, que desde 2019 certifica produtos com identidade visual da festividade e que têm parte da renda revertida para ações sociais. As camisas poderão ser adquiridas nas lojas PatCa, pelo site www.lojinhadocirio.com.br e durante eventos organizados pela DFN.

Criado em 2017, o Selo do Círio tem como objetivo certificar produtos e serviços ligados à temática da festa, assegurando qualidade, originalidade e compromisso com a cultura paraense. A iniciativa também estimula a economia local ao envolver micro e pequenas empresas na produção dos itens.

Ambiente familiar e casa cheia

Para o coordenador da DFN, Antônio Sousa, o evento cumpre um papel que vai além da arrecadação. “Estamos aqui neste evento em homenagem ao Dia dos Pais, que é a Feijoada do Papai, um evento que a gente criou e faz para buscar recursos ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Mas hoje também para homenagear e reunir as famílias, fazer todos se reunirem para a gente ter um almoço desse com muita alegria. A casa está lotada, o público abraçou mesmo essa causa. O principal é o ambiente familiar que a gente proporciona, a acolhida às pessoas. Esse espírito atrai as pessoas”, disse.

Antônio Sousa, coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). (Carmem Helena | O Liberal)

O diretor de Eventos da DFN, Ronaldo Martins, também destacou o sucesso da edição deste ano. “Para nós, é uma satisfação muito grande. É um evento muito esperado por todos, em homenagem ao Dia dos Pais. São dois eventos que a diretoria faz: um em homenagem ao Dia das Mães e um em homenagem ao Dia dos Pais. O Dia dos Pais nunca mudou, sempre foi a feijoada. O pessoal espera esse dia para confraternizar com as famílias, amigos. E, para nós, é muito prazeroso. Esse ano esgotou rápido. Então, está sendo um sucesso”, comentou.

Ronaldo Martins, diretor de Eventos da DFN. (Carmem Helena | O Liberal)

Ele também explicou a escolha da data para a entrega do carro oficial. “Todos os anos a gente entrega o carro para que a diretoria possa se locomover, fazendo todas as visitas do segundo semestre. Então, o carro é caracterizado conforme o tema do cartaz. Esse ano a gente optou por entregar no dia da Feijoada do Papai”, disse.

Fé, reencontros e novas amizades

Entre os participantes estava a vendedora de morango Lilian Andrade, que participou pela terceira vez da festa. “É a terceira vez que eu venho e é sempre maravilhoso participar. É uma festa linda. Estou com meu marido, encontramos conterrâneos dele, lá de Belo Horizonte e fizemos uma mesa”, disse.

Ao lado dela estava a funcionária pública Betânia Ribeiro, que veio de Minas Gerais para visitar a família. “Sou de Belém, e moro em Belo Horizonte há 37 anos. Vim para o Dia dos Pais, porque meu pai e minha mãe moram aqui, aí hoje eu vim prestigiar a feijoada. Estou adorando. Muita gente bonita, animada, comida uma delícia, alto astral, estou adorando tudo”, contou Betânia. “Nós chegamos e sentamos perto, porque tinha a mesa compartilhada, eles se dispuseram a dar o lugar para a gente sentar, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E aí virou uma amizade”, completou.

