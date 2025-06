Fé e tradição no coração da Cidade Velha: devotos celebram São João Batista em Belém

Na véspera do dia 24 de junho, a comunidade da Cidade Velha, em Belém, se enche de fé para celebrar um dos santos mais queridos da tradição católica: São João Batista. Na igreja dedicada a ele, moradores, paroquianos e devotos mantêm viva uma devoção que atravessa gerações.No dia do santo, a programação da igreja começa desde cedo. Pela manhã. terá missa celebrada po Dom Julio Endi Akamine, arcebispo coadjutor da capital paraense. Por volta de 17h30 terá missa e procissão pelas ruas da Cidade Velha.

A festividade, que começou no dia 20, chega ao seu ponto alto nesta terça-feira (24), com a Missa Solene em homenagem ao nascimento do santo. Para o padre Joseildo Zeferino, vigário paroquial, celebrar São João é celebrar uma figura central na história da salvação.

“São João Batista, como está escrito nos Evangelhos, é o precursor de Jesus Cristo. Aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. Ele é o último dos profetas, e teve a graça não só de anunciar a vinda do Messias, mas também de apontá-lo, reconhecendo em Jesus o Cordeiro de Deus. Ele representa a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, por isso é tão importante para a nossa fé”, explica o sacerdote.

(Cristino Martins / O Liberal)

Entre os fiéis, histórias de fé, memória familiar e resistência espiritual se misturam. Paula Campêlo, moradora da Cidade Velha, lembra que sua devoção começou ainda na infância, influenciada pelas mulheres da família. “Desde a minha bisavó, São João já era muito presente. Minha avó preparava as crianças para fazer a primeira comunhão no dia dele. Sempre foi um momento muito especial”, conta.

Paula se emociona ao falar do santa e da festividade, uma vez que faz parte da sua memória afetiva. “É muito bom viver esse momento, pois eu recordo os tempos desde a infância. Por isso, eu procuro ajudar aqui na paróquia da forma que eu posso, pois quero manter essa tradição viva”, destaca a devota.

Dona Ivanete Martins Luís, outra devota antiga da comunidade, participa ativamente da paróquia. “A gente segue para manter isso vivo. Como o padre falou, São João era um santo corajoso. E essa igreja é nossa. Acordar todo dia, poder vir aqui, participar das missas, do coral, já é uma grande graça. Mesmo que eu não peça nada, sinto que São João intercede por nós”, afirma com emoção.

A programação religiosa se encerra nestaterça-feira com uma missa especial e procissão pelas ruas do bairro da Cidade Velha. Para quem vive no bairro, São João não é apenas padroeiro, é parte da identidade de quem ali cresceu e acredita.

São João Batista

São João Batista nasceu milagrosamente em Aim Karim, cidade de Israel que fica a 6 quilômetros do centro de Jerusalém. Seu pai era um sacerdote do templo de Jerusalém chamado Zacarias. Sua mãe foi Santa Isabel, que era prima de Maria Mãe de Jesus. São oão Batista foi consagrado a Deus desde o ventre materno. Em sua missão de adulto, ele pregou a conversão e o arrependimento dos pecados manifestos através do batismo. João batizava o povo. Daí o nome João Batista, ou seja, João, aquele que batiza.