O Liberal chevron right Belém chevron right

Fazenda Esperança recebe 'Manhã dos Eleitos' neste sábado, em Mosqueiro

A programação começa às 8h, com momento de acolhida e espiritualidade

O Liberal
fonte

Com mais de 40 anos de atuação, a Fazenda da Esperança é reconhecida pela Igreja Católica. (Cristino Martins/O Liberal)

A Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré, no distrito de Mosqueiro, será palco neste sábado (27) da Manhã dos Eleitos, uma programação realizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) com o objetivo de levar evangelização, acolhimento e serviços de cuidado aos internos e familiares da comunidade terapêutica.

Cerca de 200 pessoas devem participar do encontro neste ano, incluindo acolhidos e parentes. A Fazenda da Esperança, que oferece acompanhamento terapêutico e atividades voltadas para a reinserção social de pessoas em processo de recuperação, existe há mais de 40 anos.

A programação começa às 8h, com um momento de acolhida e espiritualidade. "Este é um momento especial de cuidado, pensado para fortalecer aqueles que estão em processo de superação e também seus familiares", destaca Tatiane Freitas, da comissão organizadora.

Durante a manhã, os participantes terão acesso a serviços de estética e bem-estar, como massagem, limpeza de pele, sobrancelha e maquiagem. Também haverá oficinas artesanais, incluindo pintura de barcos de miriti e personalização dos cartazes do Círio. Lanches, atividades de confraternização e a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré integram a programação. O encontro contará ainda com a presença do arcebispo emérito Dom Alberto Taveira Corrêa. Entre os parceiros da DFN na realização do evento estão o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), instituições de ensino, empreendedores locais e empresas de comunicação.

História e objetivos da Fazenda da Esperança

Reconhecida pela Igreja Católica, a Fazenda da Esperança está presente em 26 países, com 185 unidades. Seu trabalho de recuperação de pessoas com dependência química, emocional e social baseia-se em três pilares: trabalho, convivência e espiritualidade.

A unidade de Mosqueiro acolhe cerca de 100 pessoas e desenvolve projetos como padaria, marcenaria, horticultura, apicultura e piscicultura, que garantem o autossustento e a capacitação profissional.

Tradicional encontro anual

A Manhã dos Eleitos tem origem em 1987, quando a DFN organizou a primeira edição, na época chamada de Noite dos Eleitos. O gesto nasceu a partir da doação de alimentos que sobraram do Círio de Nazaré. Desde 2003, a programação acontece pela manhã, o que possibilitou ampliar o número de beneficiados.

Programação completa

  • 8h30 – Recepção dos beneficiários
  • 9h – Palavra inicial de Dom Alberto e abertura das oficinas:
    • Sob o Manto de Maria (personalização dos cartazes do Círio)
    • Canoa de Promesseiros (pintura de barcos de miriti, que depois serão expostos em evento do TCE/PA)
    • Colo de Mãe (serviços de estética e bem-estar)
    • Estação Lanche (distribuição de lanches e, no encerramento, arroz de galinha feito pela equipe da Fazenda)
  • 11h – Acolhida da Imagem Peregrina, apresentação do coral dos beneficiários e show musical de Bia Dourado, Duda Dourado e Renan, seguidos da bênção de Dom Alberto.
  • 13h - Encerramento
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

