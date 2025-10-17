Farmácia Popular: confira como obter medicamentos e insumos de forma gratuita

Criado pelo Governo Federal em 2004, o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) disponibiliza, de forma 100% gratuita, um total de 41 medicamentos e insumos para toda a população, em Unidades Básicas de Saúde, farmácias municipais e farmácias privadas credenciadas ao programa. O serviço cobre itens para 12 indicações, como hipertensão, diabetes, rinite, entre outras. Na Região Metropolitana de Belém, a população acredita programa auxilia na melhoria da saúde, enquanto alivia os gastos mensais com remédios.

Os medicamentos mais procurados são para hipertensão e diabetes, segundo a farmacêutica Adalgiza Véras. “São doenças de alta prevalência no Brasil”, explica a especialista.

O programa também disponibiliza medicamentos para asma, anticoncepção, osteoporose, dislipidemia, doença de Parkinson, glaucoma, rinite, diabetes mellitus + doença cardiovascular, além de insumos para dignidade menstrual (absorvente higiênico) e incontinência urinária (fralda geriátrica).

Confira a lista completa de remédios e insumos disponíveis por indicação:

Asma: Brometo de ipratrópio 0,02mg; Brometo de ipratrópio 0,25mg; Dipropionato de beclometasona 200mcg; Dipropionato de beclometasona 250mcg; Dipropionato de beclometasona 50mcg; Sulfato de salbutamol 100mcg; Sulfato de salbutamol 5mg;

Diabetes: Cloridrato de metformina 500mg; Cloridrato de metformina 500mg (ação prolongada); Cloridrato de metformina 850mg; Glibenclamida 5mg; Insulina humana regular 100UI/ml; Insulina humana NPH 100UI/ml;

Hipertensão: Atenolol 25mg; Besilato de anlodipino 5mg; Captopril 25mg; Cloridrato de propranolol 40mg; Hidroclorotiazida 25mg; Losartana potássica 50mg; Maleato de enalapril 10mg; Espironolactona 25mg; Furosemida 40mg; Succinato de metoprolol 25mg;

Anticoncepção: Acetato de medroxiprogesterona 150mg; Etinilestradiol 0,03mg + Levonorgestrel 0,15mg; Noretisterona 0,35mg; Valerato de estradiol 5mg + Enantato de noretisterona 50mg;

Osteoporose: Alendronato de sódio 70mg;

Dislipidemia: Sinvastatina 10mg; Sinvastatina 20mg; Sinvastatina 40mg;

Doença de Parkinson: Carbidopa 25mg + Levodopa 250mg; Cloridrato de benserazida 25mg + Levodopa 100mg;

Glaucoma: Maleato de timolol 2,5mg; Maleato de timolol 5mg;

Rinite: Budesonida 32mcg; Budesonida 50mcg; Dipropionato de beclometasona 50mcg/dose;

Diabetes Mellitus + Doença Cardiovascular: Dapagliflozina 10mg;

Dignidade Menstrual: Absorvente higiênico;

Incontinência Urinária: Fralda geriátrica.

O Farmácia Popular funcionava por meio de unidades próprias e disponibilizava alguns remédios com descontos. Posteriormente, o serviço foi ampliado em parceria com farmácias privadas e, em 2025, passou a fornecer todos os medicamentos de forma gratuita. “Assim, podemos garantir um acesso maior e mais comodidade para a população”, defende Adalgiza Véras.

Quem pode usufruir do Farmácia Popular?

Qualquer pessoa pode usufruir dos benefícios do Farmácia Popular, independentemente da idade ou da renda. O paciente deve apresentar em um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do Programa Farmácia Popular do Brasil, apenas os seguintes documentos:

Documento oficial com foto e número do CPF ou identidade em que conste o número do CPF;

Receita médica dentro do prazo de validade, seja do Sistema Único de Saúde (SUS) ou de instituições particulares.

Quem for menor de idade deve estar acompanhado de um responsável e precisa apresentar:

Certidão de nascimento ou registro geral (RG);

Documento oficial com foto e CPF do representante legal;

Documento que comprove a representação legal.

No caso de pacientes acamados ou impossibilitados de comparecer ao estabelecimento, o representante legal ou procurador pode buscar o remédio, contanto que leve:

Receita médica;

Documento oficial com foto e CPF do beneficiário titular da receita.

Há restrição de idade apenas para a obtenção de fraldas geriátricas, cujo paciente deve ter idade igual ou superior a 60 anos ou ser pessoa com deficiência (PcD), além da prescrição, laudo ou atestado médico. No caso do paciente com deficiência, o laudo precisa constar a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID).

Para obtenção de absorventes higiênicos, a pessoa beneficiária deve apresentar:

Documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF;

Documento de Autorização do Programa Dignidade Menstrual, em formato digital ou impresso, que deve ser gerado via aplicativo ou site do Meu SUS Digital, com validade de 180 dias.

farmácia-popular Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal Foto: Igor Mota/O Liberal

Não há limite de medicamentos diferentes que o consumidor possa solicitar, contanto que estejam na receita. Contudo, para o mesmo remédio, a quantidade obtida pode variar de acordo com a prescrição, pois o programa libera os medicamentos de forma mensal. “O paciente que usa um comprimido de losartana por dia terá direito a uma caixa com 30 comprimidos. Todo mês ele poderá pegar essa quantidade”, exemplifica a farmacêutica Adalgiza Véras.

O programa alivia o bolso dos consumidores

O Farmácia Popular apresenta grande adesão da população, segundo a farmacêutica Adalgiza Véras. “Temos vários pacientes que fazem há anos o tratamento. É muito fácil, não precisa de cadastro nenhum”, relata a farmacêutica.

A aposentada Klieds da Silva Soares, de 69 anos, começou a obter medicamentos gratuitos para dislipidemia há um ano. Para ela, o programa ajuda a aliviar os custos com remédios. “É bom, até porque eu preciso de outros remédios que são pagos, e com os disponíveis no Farmácia Popular eu tenho um desconto nos custos. Graças a Deus estou bem e já indiquei o programa para outras pessoas”, relata.

O programa também auxilia nas finanças da aposentada Sônia Botelho, de 68 anos, que obtém remédios gratuitos para hipertensão há cinco anos. “Foi bom receber esses remédios, porque não temos dinheiro, está tudo caro. Espero que melhore ainda mais”, afirma.