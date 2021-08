Famílias recebem unidades habitacionais no Portal da Amazônia, nesta quarta (4)

Na manhã desta quarta-feira (4), o prefeito Edmilson Rodrigues e o secretário municipal de Habitação, Rodrigo Moraes, entregaram, no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, em Belém, as chaves dos 15 apartamentos do Residêncial Paulo Fonteles Filho para famílias que esperam pelas unidades habitacionais há 13 anos.

"Hoje é um dia histórico para essas famílias que retornam ao lugar de onde nunca deveriam ter saído", afirmou o titular da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) durante o discurso.

Nessa primeira etapa de entrega de imóveis, a lista de beneficiários inclui prioridades como idosos, mulheres chefes de família e pessoas com deficiência. São 15 apartamentos de dois quartos, com sala, cozinha, área de serviço e banheiro, localizados na avenida Bernardo Sayão, na esquina com a rua Osvaldo de Caldas Brito.

As unidades para pessoas com deficiência ficam no andar térreo e são totalmente adaptadas para dar mais segurança e condições de mobilidade no espaço, além de dignidade para toda a família.