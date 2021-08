Após 13 anos, moradores recebem apartamentos no Portal da Amazônia

Maria Elza Gonçalves Barbosa, 50 anos, chorou dois dias seguidos ao saber que havia sorteada com um apartamento no Portal da Amazônia. “Eu achava que era mentira. Só dois dias depois acreditei que era verdade. Foi muita espera”, disse. “Eu e meu filho, que é especial, estamos felizes. Foram 13 anos de luta”, disse ela, que vende de roupas. Nesta quarta-feira (4), a Prefeitura de Belém entregará dois blocos de apartamentos para famílias que esperam pelas unidades habitacionais há 13 anos, no Portal da Amazônia. A solenidade, às 9h30, contará com as presenças do prefeito Edmilson Rodrigues e do secretário municipal de Habitação (Sehab), Rodrigo Moraes.

Nessa primeira etapa de entrega de imóveis a lista de beneficiários inclui prioridades como idosos, mulheres chefes de família e pessoas com deficiência. Serão 15 apartamentos de dois quartos, com sala, cozinha, área de serviço e banheiro, localizados na avenida Bernardo Sayão, na esquina com a rua Osvaldo de Caldas Brito, no bairro do Jurunas. As unidades para pessoas com deficiência ficam no andar térreo e são totalmente adaptadas para dar mais segurança e condições de mobilidade no espaço, além de dignidade para toda a família.

Muitos morreram à espera desse apartamento, diz moradora

Segundo a empresa responsável pela construção, o cronograma prevê a conclusão de mais 64 unidades nos próximos 18 meses. Técnicos da Sehab acompanham a execução de perto para assegurar o cumprimento dos prazos. Ao todo, são 208 apartamentos, com a obra orçada em R$ 25,7 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, financiados por meio da Caixa Econômica Federal. A empregada doméstica Lidiane Soares, 40 anos, também receberá seu apartamento. “Para mim, foi muita alegria. Muitos não tinham mais nem esperança dessa entrega acontecer. Sou muito grata a Deus, primeiramente”, disse. Ela contou que, à espera dessa moradia, “muitos já morreram”.

As obras do conjunto habitacional localizado na avenida Bernardo Sayão, próximo da rua dos Mundurucus, também previsto para receber famílias remanejadas do projeto de urbanização da área do Portal da Amazônia, ainda passam por revisão técnica, após constatação de problemas de engenharia, como a identificação de afundamento da estrutura. A equipe da Sehab busca soluções, junto com a Caixa, para prosseguir com o projeto, que estava paralisado há anos, e garantir a conclusão e entrega das moradias. O prazo final previsto para apresentação das soluções é dezembro deste ano.

Ainda durante a entrega das unidades habitacionais no Portal da Amazônia, o prefeito Edmilson Rodrigues e o titular da Sehab, Rodrigo Moraes, vão assinar, com a Caixa Econômica Federal, o termo de repasse de R$ 1,6 milhão para a conclusão das obras do Residencial Viver Outeiro, que já alcança cerca de 90% dos serviços concluídos, mas estava paralisada por falta de recursos. Com o aporte municipal, a previsão é finalizar as obras dos 1008 apartamentos e entregar ainda no primeiro semestre de 2022.