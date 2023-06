Famílias aproveitam feriado de Corpus Christi em áreas de lazer de Belém, nesta quinta (8)

Dia ensolarado e feriado de Corpus Christi. Dois motivos para muitos papais e mamães levarem seus filhos para um passeio em uma Belém com pouco trânsito, nesta quinta-feira (8). E, assim, várias famílias optaram por se dirigir até um local de lazer, como as praças da capital paraense. A Praça Milton Trindade, mais conhecida como Praça do Horto, por sediar o Horto Municipal, no bairro de Batista Campos, registrou a movimentação de pessoas desde cedo. Entre elas a pequena Maria Clara Maia de Andrade, de 4 meses de idade, filha do engenheiro civil Everson Andrade, 33 anos.

"A proximidade contribuiu para que viéssemos para a praça; fomos à Praça Batista Campos e chegamos aqui; ela já tirou uma sonequinha e daqui a pouco vamos voltar", disse Everson. Ele revelou gostar muito da Praça do Horto. "Eu considero uma das praças mais charmosas de Belém, e, agora, trazendo minha filha para cá", afirmou.

Papai Everson e a filha Maria Clara se divertiram na Praça do Horto, em Belém (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

No clima

A quadra junina em andamento não passou despercebida pela família do menino Marcos Vinícius do Carmo Farias, que completará um ano neste domingo (11). A mãe, a enfermeira Bruna Karine, 29 anos, e o pai, o contador Daniel Farias, 32 anos, levaram Marcos para a Praça do Horto, antes de o garoto fazer um ensaio fotográfico com motivos da quadra junina. Por isso, Marcos estava todo trajado de quadrilheiro.

"Aqui, a Praça do Horto é uma ótima opção para trazer as crianças, aproveitar para fazer um passeio ao ar livre, ter um contato com a natureza, tem os brinquedos, é uma opção para sair de casa e tirar as crianças da frente da televisão. "E vamos aproveitar um estúdio aqui próximo, para fazer um ensaio junino fotográfico do Marcos", destacou a mamãe Bruna.

Para Daniel Farias, "não existe programa melhor do que a gente estar com a nossa família; a gente faz tudo o que pode para o desenvolvimento do nosso filho, por exemplo, ele está aprendendo a andar, e, então, ele pisa na terra aqui, e também se socializar com outras crianças; então, para a gente, estar aqui é muito significativo, para ter este momento em família".

Os frequentadores da Praça do Horto, até este domingo (11), poderão usufruir da programação da Semana do Meio Ambiente, organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Como atrações, o público dispõe do projeto "Pintando e Colando com a Natureza", em que crianças e pais podem apanhar folhas e sementes das árvores no local e colá-las em desenhos. Há, também, uma feirinha de produtos artesanais e um espaço de recolhimento de resíduos eletrônicos. Ao longo da semana, estudantes contaram com trilha ecológica pela praça.