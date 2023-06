Corpus Christi: tapetes de serragem encantam fiéis em Capanema

Tapetes de serragem que somam 1.300 metros de cores e encantos e milhares de fiéis emocionados. Assim foi realizada a edição 47 da procissão de Corpus Chisti no município de Capanema, nordeste paraense, na manhã desta desta quinta-feira (28). A procissão começou logo após da missa campal das 7h, na Praça Frei Hermes, em frente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e durou cerca de 1h30.

Os tradicionais tapetes foram em arte são confeccionados especialmente para a procissão com o Santíssimo Sacramento, por jovens de comunidades católicas do município. A temática é “Eucaristia fonte de vida que gera Vocação para o Reino” com lema “A missão que faz nascer o amor”.

Eles começam os trabalhos na noite do dia anterior e passam a madrugada trabalhando para o resultado final. Os tapetes de serragem do município são atração turística e atraem visitantes de outras cidades.

A celebração une fiéis de várias gerações. Maria Batista de Souza, 62 anos, mora em Capanema e participa da celebração de Corpus Christi há muitos anos. "Representa uma vida, alegria e coração. Renovar o fervor cristão. Buscando Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele nos fortalece e nos dá vigor", explicou. "Quando eu tinha mais saúde, vinha todas as quintas-feiras para a adoração. Agora venho menos, mas sempre me faço presente quando posso nas celebrações. Principalmente na adoração à eucaristia e na missa, porque acredito, sou cristão católica e vejo que essa multidão aqui vai levar para a sua vida renovação para continuar a caminhada.", acrescentou.

Maria Batista de Souza, 62 anos (Thiago Gomes / O Liberal)

Já a estudante Wesla Letícia, de 16 anos, participa da confecção do tapete de serragem há 2 anos. Foram cerca de 11 horas de trabalho. "Sinto que estou mais conectada com Deus e com a cultura da Igreja Católica, porque hoje faz 100 anos da matriz, da Paróquia de Nossa Senhora. Me renova, porque, há cada ano, é uma experiência diferente. Comecei a participar da confecção por volta das 18h da quarta-feira, 07, e terminei às 5h desta quinta. Os desenhos foram bem trabalhados.Como acabou a tinta, adaptamos com outras cores, para terminar a tempo. Gostei do resultado. Ano que vem, estarei aqui de novo com certeza.", comentou.

Estudante Wesla Letícia, de 16 anos (Thiago Gomes / O Liberal)

O engenheiro civil João Oliveira, mora em Belém, mas é natual de Capanema e se encanta com a festividade há 30 anos. "É uma das datas comemorativas mais importantes do ano para quem é de Capanema. O tapete de serragem é um dos mais bonitos do Brasil e nós, filhos de Capanema, nos orgulhamos disso. Mesmo que a gente more longe, sempre voltamos para a cidade nesse dia. É programar e voltar, porque quem faz os tapetes são os próprios moradores, as comunidades e isso gera um orgulho para a gente. Quando alguém de fora nos pergunta, a gente explica com orgulho.", afirmou.

Engenheiro civil João Oliveira (Thiago Gomes / O Liberal)

Patrimônio cultural e imaterial do Pará

Mauro Menezes, coordenador da festividade, falou sobre a programação. “os 47 anos da solenidade Corpus Christi com o tapete ornamentado. Tapete artístico ornamentado. Este é o grande objetivo nos últimos anos, que virou patrimônio cultural e imaterial do estado do Pará”, disse.

E, como tema, “É a missão que faz nascer o amor”. “Estamos trabalhando nessas atividades desde fevereiro quando nós começamos a pensar no tema e no lema”, disse. “Nós começamos a desenvolver os desenhos para que a gente pudesse apresentar nos mil e trezentos metros de tapete artístico. Este ano nós temos aproximadamente 500 jovens que fazem parte das duas paróquias que tem no município de Capanema, que é a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a titular dessa solenidade, e a paróquia Nossa Senhora de Nazaré, que também é parceira nossa neste grande evento”, disse Mauro.

Esse é o primeiro ano da solenidade depois a tradição se tornou patrimônio cultural e imaterial. “No ano passado o governador veio aqui assinar este documento. Este decreto onde foi homologado de vez estava como projeto de lei desde 2011. Mas agora foi concretizado ano passado. E este ano ele já confirmou pra nós que ele vai estar aqui presente também pra participar para assistir toda essa solenidade”, disse o coordenador da festividade.

“Então nós este ano também estamos usando uma carrada de areia truque fina junto com 400 sacos de serragem fina que dá mais ou menos umas duas toneladas de serragem e uma carrada de areia fina onde nós já estamos há um mês trabalhando em cima disso, pintada toda a serragem misturada junto com as tintas, com as bisnagas xadrez de acordo com os desenhos na betoneira como também foi pintada a areia de acordo nos locais que vai ser usado também de acordo com os desenhos e é um trabalho muito grande”, explicou Mauro.