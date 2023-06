Corpus Christi: festividade em Capanema começa com missa campal e completa 47 anos de tradição

Fiéis se concentram desde cedo na Praça Frei Hermes, em frente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Capanema, nordeste do Pará, para a celebração de Corpus Christi, a mais tradicional do estado. A Missa Campal começou às 7h, nesta quinta-feira (8), com o bispo D. Carlos Verzelett. Logo em seguida, o bispo sai em procissão com o Santíssimo Sacramento passando por cima dos 1.300 metros de tapetes confeccionados com inspiração no tema deste ano.

Com 47 anos de tradição, esse ano a celebração tem como tema “Eucaristia fonte de vida que gera Vocação para o Reino” e lema “A missão que faz nascer o amor”.

Durante a missa campal, Dom Carlos comentou que uma coisa é certa: "quando feixarmos de nos alimentar de Jesus, a fé vai sumindo. Perdemos o contato com Deus e também o nosso compromisso de amor com os irmãos se enfraquece.

Sem a Eucaristia nós não podemos viver. Temos a impressão de conseguir viver. Mas é uma impressão Se não nos alimentamos da Eucaristia é sinal que tem outras coisas que nos alimenta, que nos enchem na mente, um coração mas teve fato não nos leva a plena felicidade. Nós entendemos quem a eucaristia antes de tudo mistério de comunhão. Quem participa do banquete entra em comunhão com Jesus acolhe Jesus na sua vida e entra em comunhão também com os irmãos. Se comermos o corpo de Cristo, nos tornamos o corpo de Cristo.".

O diácono Emmanuel Nascimento explica que a manifestação se trata de uma festa religiosa da igreja católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia. O sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo, “a festa acontece sempre na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade ou após os sessenta dias do domingo da Páscoa na fé católica. A quinta-feira é o dia da instituição da eucaristia”, explica.

Ele acrescenta ainda que Corpus Christi significa corpo de Cristo. “A procissão lembra a caminhada do Deus peregrino em busca da terra prometida. No antigo testamento, nós lemos que o povo peregrino foi alimentado com um maná no deserto”, pontua.

Durante todo o trajeto acontecem paradas para reflexão do tema e homenagens. A queima de fogos de estampido foi proibida. A programação encerra à noite com show musical com a banda católica Vida Reluz no ginásio da paróquia.

A tradição de enfeitar as ruas na cidade de Capanema iniciou no ano de 1976 com a iniciativa do frade italiano Capuchinho Frei Hermes Recanatti com a ajuda das irmãs e dos jovens do grupo TLC (Turma de Líderes Cristãos) que iniciaram confeccionando tapetes com pétalas de flores, mas que depois optaram por começar a trabalhar com a serragem, que era uma matéria-prima abundante na época.