Fiéis celebram Corpus Christi nas ruas de Belém, nesta quinta (8)

A celebração do Dia de Corpus Christi envolve fiéis nas paróquias da Arquidiocese de Belém, na manhã desta quinta-feira (8). No bairro do Telégrafo, às 7h, foi celebrada missa presidida pelo cônego Ronaldo Menezes, vigário episcopal da Região Episcopal Santa Cruz e pároco de São Geraldo Magela, do bairro de Val-de-Cans. A cerimônia foi co-celebrada pelos padres da região episcopal. Cerca de 650 pessoas participaram da missa, com tapete temático, que antecedeu a procissão com o Santíssimo.

A romaria dos fiéis com o Ostensório, com a hóstia consagrada, saiu às 8h30 e seguiu pelas vias: Arthur Bernardes, Pedro Álvares Cabral, Manoel Evaristo até chegar à avenida Senador Lemos, na Paróquia São Raimundo Nonato. Nessa igreja, o cônego Ronaldo Menezes deu a bênção aos fiéis. Ao longo de todo o trajeto da procissão, pessoas se emocionaram nas casas, calçadas e veículos à passagem do Ostensório. A Região Episcopal Santa Cruz reúne os bairros de Val-de-Cans, Telégrafo, Umarizal Sacramenta, Barreiro, Pedreira, Marcos, Sousa, Marambaia e Castanheira.

Cônego Ronaldo Menezes cnduz o Ostensório na procissão de Corpus Christi, no bairro do Telégrafo (Foto: Pascom Perpétuo Socorro Belém / João Moreira e Gabi Nascimento)

Homenagens

Sessenta dias após a Páscoa, a Igreja Católica celebra nesta quinta-feira (8) a Solenidade de Corpus Christi, e, então, o Santíssimo Sacramento é levado pelas ruas, exaltado pelos fiéis que agradecem e louvam a Deus pelo dom da Eucaristia, a qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio da alma. A Solenidade é realizada nas oito Regiões Episcopais: Coração Eucarístico de Jesus, Menino Deus, Nossa Senhora do Ó, Santa Cruz, Santa Maria Goretti, Sant’Ana, São João Batista e São Vicente de Paulo.

Na Região Sant’Ana, que abrange os bairros da Campina, Cidade Velha, Batista Campos, Jurunas, Condor e Umarizal, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, celebrou missa às 7h30 no Santuário São Judas Tadeu, na avenida Alcindo Cacela, 4175, junto ao vigário episcopal, padre André Teles, e aos demais padres da região. Em seguida, a procissão sairá em direção à Paróquia Santo Antônio de Lisboa (Centrão).

A procissão dos fiéis com o Santíssimo Sacramento na Região Santa Maria Goretti saiu logo após a missa das 7 horas na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré (Praça Santuário). A romaria terminou na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro homônimo. A missa foi presidida pelo vigário episcopal cônego Sílvio Trindade, ao lado dos padres da região episcopal. A Região Santa Maria Goretti reúne os bairros de Nazaré, Fátima, São Brás, Canudos, Terra Firme, Guamá, Cremação.

Emoção pelas ruas

O bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro, presidiu missa às 8 horas na Capela do Colégio Nossa Senhora do Ó (no Farol, na Ilha do Mosqueiro), como parte da programação da Região Nossa Senhora do Ó, compreendendo os municípios de Benevides e Santa Bárbara do Pará e o Distrito de Mosqueiro. Após a missa, saiu a procissão com o Santíssimo Sacramento em direção à Capela do Sagrado Coração de Jesus.

Padre Humberto Brito, vigário episcopal da Região Coração Eucarístico de Jesus presidiu missa, junto com os padres da região, às 7 horas na Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, no Conjunto Satélite. Participaram da programação fiéis dos bairros do Bengui, Catalina, Cabanagem, Mangueirão, Parque Verde, Satélite, Tenoné, Una e Coqueiro.

Na Região Menino Deus, integrada pelos municípios de Ananindeua – Águas Lindas, Aurá, Distrito Industrial, Júlia Seffer, Centro, e de Marituba – Nova União, Almir Gabriel, Nova Marituba, Canaã Centro, foi celebrada missa às 7 horas, conduzida pelo vigário episcopal, padre Vandilson Lima, e concelebrada pelos padres da região.

Na Região São Vicente de Paulo (Ananindeua – Atalaia, Guanabara, Coqueiro, Icui, Paar), foi celebrada missa às 7 horas na Paróquia Santo Inácio de Loyola, na Estrada Santa Fé, no bairro Icuí-Guajará. A missa foi presidida pelo vigário episcopal, padre Ivan Conceição, e concelebrada pelos padres da região. Em seguida, foi realizada a procissão com o Santíssimo Sacramento em direção à Paróquia Ascensão do Senhor, também no Icui.

Na Região São João Batista (Cotijuba, Outeiro, Icoaraci, Parque Guajará, Tapanã, Pratinha), a programação contou com: paróquias João Batista e Nossa Senhora das Graças, Fátima, São Francisco e Livramento - missa às 7h, seguida de procissão em direção à Paróquia Nossa Senhora de Fátima; paróquias Santo Afonso, São Vicente, São Francisco e Jesus Bom Samaritano - missa às 7h; procissão a partir da Paróquia Santa Teresa de Calcutá em direção à Paróquia Divina Misericórdia, onde foi celebrada a Santa Missa às 7h; procissão saindo da Paróquia São José Esposo de Maria em direção à Imaculada Conceição, onde foi celebrada a Santa Missa às 7h; Paróquia São Francisco das Ilhas – Cotijuba, com missa às 7h.