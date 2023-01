Outeiro: Defesa Civil vistoria imóvel atingido por redemoinho e família pode receber benefício

Técnicos da Comissão de Defesa Civil da Prefeitura de Belém vistoriaram, na manhã desta terça-feira (24), o imóvel atingido por ventania no final da tarde de segunda-feira (23), no distrito de Outeiro. A intenção da Defesa Civil Municipal foi a de avaliar os estragos provocados pelo redemoinho, que destelhou o imóvel e colocou em risco a integridade dos moradores.

VEJA MAIS

Segundo a Defesa Civil, quatro pessoas moram no local e três estavam no imóvel no momento da ventania. No entanto, ninguém ficou ferido.

O proprietário do imóvel, João do Vale Penha, relatou que, com a ajuda dos vizinhos, recobriu a parte interna da casa logo após o ocorrido. Por isso, a família não precisou sair da casa.

Laudo pode dar direito a programas de assistência

O laudo produzido pela Defesa Civil de Belém será entregue ao proprietário do imóvel. Ao receber o documento, ele poderá se inscrever nos programas de assistência social mantidos pela Prefeitura de Belém e pelo Governo do Pará. A Defesa Civil de Belém realiza a vistoria técnica, porém não concede benefícios ou realiza obras.