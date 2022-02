Faculdade se pronuncia sobre homem encontrado morto no prédio da instituição em Belém

Na última sexta-feira (11), o corpo do prestador de serviços Antônio Pereira, conhecido como "Didi" foi encontrado em um vão da escadaria da Faculdade Pitágoras, em Belém. O estabelecimento de ensino superior se pronunciou na manhã desta terça-feira (15), por meio de nota, e informou que "lamenta profundamente o falecimento do prestador de serviço Antônio Pereira, ocorrido dentro da sede do polo parceiro da marca em Belém na sexta-feira (11/02)".

Ainda de acordo com a nota, a instituição relatou que assim que o óbito do prestador de serviço foi constatado, o polo parceiro acionou a polícia, e está colaborando com as investigações do caso. "Com profunda tristeza, a Faculdade Pitágoras informa que está em luto e que está prestando todo o suporte à família, a qual manifesta solidariedade e votos de pêsames.", finalizou a nota.