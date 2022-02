Homem é encontrado morto em faculdade do bairro do Marco, em Belém

A Polícia Científica do Pará confirmou esta manhã que peritos foram acionados, após um corpo ser encontrado dentro da Faculdade Pitágoras, na Humaitá, entre Almirante Barroso e Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, nesta sexta-feira (11).

Ainda não há detalhes sobre a identidade da vítima. O chamado feito por autoridades policiais informou inicialmente que o homem supostamente trabalhava na própria instituição de ensino. Ainda não há também informações se a morte foi natural ou se houve crime.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações com a Polícia Científica. Acompanhe.