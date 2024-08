Exposição gratuita exibe veículos antigos e raros com mais de 30 anos em Belém

Belém está prestes a sediar um dos eventos mais esperados pelos entusiastas de carros e motos antigas: o Festival Relíquias do Bosque. Em sua 10ª edição, o evento trará uma programação com veículos raros e personalizados, representando a história e a evolução da indústria automobilística. A exposição, com mais de 300 colecionadores, ocorrerá no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, no dia 17 de agosto, a partir das 15h, com entrada gratuita.

Segundo o presidente da Associação de Carros Antigos do Pará (ASAAP), Vinícius Tobias, o evento marca, também, um encontro de gerações. “São esperados colecionadores de diferentes cidades do Pará e também de outros estados. Todos os anos, percebemos que as famílias vêm para a programação com crianças, que não vivenciaram o sucesso desses carros e a importância deles para a história automobilística do Brasil. Os adultos também ficam encantados e essa troca entre as gerações é muito valiosa porque gera uma lembrança afetiva e vale muito a pena”, afirma.

Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque, afirma que o Festival é um dos eventos mais aguardados do ano. “O Relíquias é sempre muito aguardado e um dos nossos eventos mais tradicionais. A cada ano, vemos famílias inteiras se reunindo para compartilhar essa experiência única, onde as novas gerações podem descobrir as histórias dos veículos”, diz.

Durante o festival, além da exposição dos veículos, os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de atrações complementares, como apresentações de bandas, Feira de Vinil, Feira de Antiguidades, Exposição de Miniaturas e uma diversificada praça de alimentação, com opções que vão de hambúrgueres a churrascos, sem esquecer das bebidas.

Para quem quiser vivenciar uma prévia do evento, o Bosque deixará disponível, no lounge da campanha de Dia dos Pais do empreendimento, alguns veículos que farão parte do Festival. A partir do dia 1 de agosto, a visitação poderá ser feita sempre das 10h às 22h.

Serviço

Festival Relíquias do Bosque

Quando: 17 de agosto, a partir das 15h

Onde: estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, Av. Centenário, nº 1052

Prévia: visitação a partir de 1 de agosto, sempre das 10h às 22h, no lounge da campanha de Dia dos Pais do Bosque

Entrada gratuita