27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes: festa da cultura começa em Belém no sábado (17)

Nada contra os pets. Mas, como se costuma dizer por aí, o melhor amigo do ser humano é o livro. E isso fica bem claro quando se tem a oportunidade de conferir milhares de exemplares em exposição, conhecer e (re)conhecer autores regionais e de fora da terra natal, interagir com outras artes e levar pelo menos uma publicação para casa, para terminar a leitura. Por isso, a partir deste sábado (17), começará a funcionar no Hangar - Centro de Convenções e Feiras, em Belém, a 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, um evento com nove dias de atrações artísticas e culturais ao público de todas as idades. Como exemplo da interação das artes, no espaço Arena Amazônia, no estacionamento do Hangar, o público vai ter, às 20h de cada dia, shows com a Amazônia Jazz Band e convidados; Frutos do Pará e convidados; AQNO; Dona Onete; Carabao; Zaynara; Trilogia e o Tributo a Tonny Brasil, além de teatro, contação de histórias e rodas de conversa. A Feira acontecerá de 17 a 25 de agosto, com entrada franca.

Ao longo desse período, quem estiver interessado em conhecer e adquirir obras literárias e participar de atividades culturais, como rodas de conversa sobre temas alusivos ao Pará, saraus, encontros literários, peças teatrais infantojuvenis, contação de histórias para crianças e shows musicais, pode comparecer à Feira, das 9 às 21h. Este ano, a programação terá em sua abertura, neste sábado (17), uma nova Voz, que trará para o centro das discussões as Vozes do Clima: A 30ª Conferência das ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) na Amazônia, a ocorrer em Belém (PA), em 2025.

Leitura musical

Neste sábado (17), às 20h, a atração musical será a Amazônia Jazz Band, convidando o Arraial do Pavulagem, Warilou, Malu Gadelha e Pedrinho Cavalléro. No domingo (18), será a vez do Frutos do Pará convidar as Sereias do Mar e Pinduca, com direito à intervenção poética de Luciano Lira. O público vai conferir, no dia 19, o cantor AQNO, e, no dia 20, o show "Paulo para sempre Ruy", com Lucinnha Bastos, Andréa Pinheiro, Sandra Dualibe, Pedrinho Callado, Rogério Brito, Dayse Addario, Mário Mousinho, Joba, Nicinha, Suelene, Olivar Barreto, Mahrco Monteiro, Eloy Iglesias, Bob Freitas e Tynnoko Costa.

No dia 21, a atração musical ficará por conta da cantora e compositora Dona Onete. Já para o dia 22 a sonoridade da Feira será garantida pela Aparelhagem Carabao - O Furioso do Marajó. Zaynara se apresentará na Feira no dia 23. No dia 24, o Trilogia, reunindo Lucinnha Bastos Mahrco Monteiro e Nilson Chaves, dará o tom na Feira. No encerramento da programação, no dia 25, acontecerá o Tributo a Tonny Brasil, com Helen Patrícia, Valéria Paiva, Edilson Moreno, Marcelo Wal e Aninha (Odalisca do Brega).

Homenagens

Como incentivo à leitura da cultura paraense, a Feira rende homenagem a dois produtores culturais regionais de primeira grandeza: a mestra da Cultura Popular, Iracema Oliveira, guardiã do Pássaro Junino e Cordão de Pássaro Tucano, do bairro do Telégrafo, e o escritor e poeta Antônio Juraci Siqueira.

Antônio Juraci Siqueira, personagem de várias edições da Feira, é homenageado por sua produção literária (Foto: Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

Juraci Siqueira, natural de Afuá, no Arquipélago do Marajó (PA), destaca-se em contos, poemas, cordéis, crônicas e trovas, que totalizam mais de 80 títulos publicados e mais de 200 premiações literárias. Já Iracema Oliveira é uma expressão viva da cultura amazônica, com 87 anos de idade, 70 dos quais dedicados ao rádio e perto de 80 anos na cultura popular.

Iracema Oliveira. guardiã do Pássaro Junino Tucano, é homenageada na Feira por sua contribuição à cultura popular (Foto: Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

Na Feira, serão lançadas obras desses dois homenageados. Juraci Siqueira lançará um box intitulado "Juraci, o canoeiro das letras", composto por três livros: "O menino que ouvia estrelas e se sonhava canoeiro", "Histórias do Tio Totó" e "Itaí, a carinha pintada", com ilustrações de Matheus dos Santos Bento. Iracema Oliveira será celebrada com o livro "Iracema voa: a mulher que traz a arte na alma", de autoria de Ester Sá, com ilustrações de Lívia Guimarães.

Para valorizar os escritores, artistas, ilustradores e artesãos locais, a Feira terá espaços dedicados a esses fazedores de cultura, intitulados Ponto do Autor, Beco do Artista e Feira Criativa. O Ponto do Autor sediará sessões de autógrafos com a participação de escritores de vários municípios do Pará; 18 artistas visuais, ilustradores e quadrinistas que serão selecionados para comercializar suas artes no Beco do Artista, além de 18 empreendedores ligados à Economia Criativa, na Feira Criativa.

Vozes

Entre as outras Vozes na Feira, figuram: Vozes da Poética e do Imaginário, no dia 18; da Diversidade e Inclusão, no dia 19; da Democracia e Liberdade, no dia 20; da Ancestralidade, no dia 21; da Tecnologia, no dia 22; da Juventude, no dia 23; do Escritor Paraense, no dia 24; e da Memória e do Patrimônio, no dia 25.

A programação literária da Feira divide-se em três espaços (Arena Multivozes, Arena das Artes e a Arena Amazônia) e receberá um circuito de atividades culturais e artísticas. Palco central da Feira, a Arena Multivozes será ambientada com intervenções artísticas que totalizarão 32 rodas de conversa, 12 saraus e 7 papos-cabeça. Já na Arena das Artes, espaço dedicado às crianças, haverá teatros, histórias e apresentações lúdicas para os pequenos.

O evento terá uma área total de 24 mil metros quadrados de área coberta, com climatização nos salões do Hangar 1 e 2, além da área externa. São 230 estandes de livros, 138 empresas, incluindo 50 editoras, 37 livrarias e 59 distribuidores de livros. Destas empresas, 60 são do estado do Pará. Já na praça de alimentação, serão nove estandes para o consumo do público.

A previsão de vendas é de 780 mil exemplares de livros, o que movimentará cerca de R$ 18 milhões em negócios. A expectativa da organização é receber cerca de 400 mil pessoas durante os nove dias, reforçando o posto já ocupado de maior festa literária do Norte do Brasil.

A realização da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes é justificada pela secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal. “Quando a gente lê, a gente lê o mundo, lê a si mesmo, lê a sociedade”, enfatiza, referindo-se à importância do livro, da leitura, da literatura na formação de cidadãos e cidadãs críticos, criativos “que sonham, pensam e formulam novas realidades, com a observância dos direitos”. A programação da Feira pode ser conferida em: https://feiradolivroedasmultivozes.com.br/programacao.

Serviço:

27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

De 17 a 25 de agosto de 2024

No Hangar - Centro de Convenções e Feiras

Das 9h às 21h

Entrada gratuita