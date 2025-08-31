Exército abre 420 vagas em colégios militares com vagas para Belém; veja
Seleção é destinada a estudantes do ensino fundamental e médio
O Exército Brasileiro abriu inscrições nesta segunda-feira (01) para o processo seletivo de admissão em seus colégios militares. Ao todo, são 420 vagas disponíveis para estudantes do ensino fundamental e do ensino médio em unidades distribuídas pelo país, incluindo a capital paraense.
Etapas do processo seletivo
A seleção será composta por três fases: Exame Intelectual, Revisão Médica e Odontológica e Comprovação dos Requisitos Biográficos.
O Exame Intelectual, previsto para 19 de outubro, será eliminatório e classificatório, composto por 40 questões objetivas e uma produção textual. Somente os candidatos aprovados seguirão para as etapas seguintes, que incluem exames de saúde e análise documental.
Distribuição das vagas
Do total, 310 vagas são destinadas ao 6º ano do ensino fundamental e 110 ao 1º ano do ensino médio. O número de oportunidades varia conforme cada unidade escolar.
Benefícios aos aprovados
Além da formação acadêmica, os estudantes que ingressarem nos colégios militares terão direito a um auxílio financeiro médio de R$ 1.300, além de benefícios como alimentação, fardamento, assistência médica e odontológica.
Locais de inscrição
As inscrições estarão abertas de 1º de setembro a 2 de outubro de 2025, realizadas exclusivamente de forma presencial nas unidades listadas no edital. Em Belém, os candidatos devem se dirigir até o Colégio Militar de Belém (CMBel) — localizado na Av. Almirante Barroso, 4348, bairro do Souza — para efetuar sua inscrição presencialmente. A taxa de participação é de R$ 95.
Locais de oferta
Os colégios militares estão presentes em cidades estratégicas do Brasil, incluindo:
- Belém (PA)
- Belo Horizonte (MG)
- Brasília (DF)
- Campo Grande (MS)
- Curitiba (PR)
- Fortaleza (CE)
- Juiz de Fora (MG)
- Manaus (AM)
- Porto Alegre (RS)
- Recife (PE)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Salvador (BA)
- Santa Maria (RS)
- São Paulo (SP)
- Vila Militar (RJ)
Para o 6º ano do fundamental, podem se inscrever candidatos nascidos entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2014.
Para a 1ª série do médio, são aceitas inscrições de estudantes nascidos entre 1º de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2009.
