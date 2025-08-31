Exército abre 420 vagas em colégios militares com vagas para Belém; veja

O Exército Brasileiro abriu inscrições nesta segunda-feira (01) para o processo seletivo de admissão em seus colégios militares. Ao todo, são 420 vagas disponíveis para estudantes do ensino fundamental e do ensino médio em unidades distribuídas pelo país, incluindo a capital paraense.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Etapas do processo seletivo

A seleção será composta por três fases: Exame Intelectual, Revisão Médica e Odontológica e Comprovação dos Requisitos Biográficos.

O Exame Intelectual, previsto para 19 de outubro, será eliminatório e classificatório, composto por 40 questões objetivas e uma produção textual. Somente os candidatos aprovados seguirão para as etapas seguintes, que incluem exames de saúde e análise documental.

VEJA MAIS

Distribuição das vagas

Do total, 310 vagas são destinadas ao 6º ano do ensino fundamental e 110 ao 1º ano do ensino médio. O número de oportunidades varia conforme cada unidade escolar.

Benefícios aos aprovados

Além da formação acadêmica, os estudantes que ingressarem nos colégios militares terão direito a um auxílio financeiro médio de R$ 1.300, além de benefícios como alimentação, fardamento, assistência médica e odontológica.

Locais de inscrição

As inscrições estarão abertas de 1º de setembro a 2 de outubro de 2025, realizadas exclusivamente de forma presencial nas unidades listadas no edital. Em Belém, os candidatos devem se dirigir até o Colégio Militar de Belém (CMBel) — localizado na Av. Almirante Barroso, 4348, bairro do Souza — para efetuar sua inscrição presencialmente. A taxa de participação é de R$ 95.

Locais de oferta

Os colégios militares estão presentes em cidades estratégicas do Brasil, incluindo:

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Curitiba (PR)

Fortaleza (CE)

Juiz de Fora (MG)

Manaus (AM)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

Santa Maria (RS)

São Paulo (SP)

Vila Militar (RJ)

Para o 6º ano do fundamental, podem se inscrever candidatos nascidos entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2014.

Para a 1ª série do médio, são aceitas inscrições de estudantes nascidos entre 1º de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2009.