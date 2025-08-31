Capa Jornal Amazônia
Homem segura cartaz ‘Procuro namorada’ e chama atenção em Marituba; veja

A atitude chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegavam pelo local

O Liberal

Uma cena curiosa surpreendeu quem passava pela avenida Engenheiro Fernando Guilhon, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, na manhã deste domingo (31). Um homem foi visto segurando uma placa incomum, escrita em letras garrafais: “PROCURO NAMORADA”.

A atitude chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegavam pelo local. Muitos registraram o momento em vídeos e fotos, que logo se espalharam pelas redes sociais. Entre os registros feitos, um vídeo gravado por um condutor de dentro do carro repercutiu pelo tom de brincadeira. Nas imagens, ele comenta: *“Já dispensou cinco já. Daqui pra mais tarde ele arranja uma namorada”.

O gesto inusitado também gerou comentários divertidos entre internautas, que destacaram a criatividade do homem em buscar uma companheira. “Vai que é um gringo, vou já la😂😂😂”, escreveu uma. “Rapaz, te sai de problema! 😁”, brincou outro.

