Com 90% da execução concluída, Governo prepara entrega das obras nos canais Bengui e Marambaia

As obras de macrodrenagem nos canais Bengui e Marambaia alcançaram mais de 90% de execução e se consolidam como parte do legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Com a conclusão dos serviços, Belém contará com um sistema de drenagem mais eficiente e infraestrutura urbana modernizada.

O projeto inclui a retificação de quase 1,9 quilômetro de canal, implantação de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem eficiente. Também prevê a construção de sete pontes, três passarelas e uma praça equipada com quadra poliesportiva, playground e academia ao ar livre, reforçando a integração entre infraestrutura e qualidade de vida. Segundo a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), aproximadamente 200 mil moradores serão beneficiados com melhores condições de saneamento, mobilidade e urbanização.

Em junho, foi concluída a requalificação da Rua das Rosas, que recebeu nova pavimentação, drenagem, sarjeta, calçadas, meio-fio e sinalização. A via passou a funcionar como corredor estratégico de circulação, conectando a Avenida Centenário à Rodovia Augusto Montenegro.

“Estamos na reta final das obras de macrodrenagem dos canais Marambaia e Bengui. A entrega da Rua das Rosas foi um marco importante dentro do projeto, que vai transformar a região com infraestrutura moderna e segura”, afirmou o secretário-adjunto de Obras Públicas, Gilmar Mota. "Os serviços já trazem melhorias para a qualidade de vida da população do entorno, pois hoje a água já escoa com mais fluidez, reduzindo os alagamentos", completou, refletindo o compromisso do estado em assegurar que as comunidades locais sejam diretamente beneficiadas pelas intervenções.