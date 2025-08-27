Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Evento promove empoderamento e visibilidade à vítimas de escalpelamento nesta quinta-feira (28)

A programação da ORVAM conta com rodas de conversa, momento de beleza e confraternização para ampliar o debate sobre o tema

Ayla Ferreira*
fonte

Os motores das embarcações são riscos potenciais de escalpelamento quando não estão protegidos (Assessoria de Comunicação / Marinha do Brasil)

Em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, celebrado nesta quinta-feira (28), a Organização de Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor (ORVAM), com apoio da Praticagem Barra do Pará, realiza uma programação especial e gratuita, que conta com rodas de conversa, momento de beleza e confraternização, com o objetivo de ampliar o debate sobre o tema e motivar o empoderamento das vítimas. O evento inicia às 9h, na sede da Orvam, em Belém.

Durante o evento, será realizada uma roda de conversa com a escritora Regina Rozin, que apresentará o livro “Na Curva do Rio”. Parte da renda das vendas da obra será destinada à compra de materiais para a confecção de perucas, um dos projetos da ORVAM para a recuperação da autoestima das mulheres vítimas de escalpelamento. Haverá também a entrega de perucas para mulheres atendidas pela instituição, momento de beleza com a consultoria da Mary Kay, apresentação das novas parcerias institucionais e coffee break de confraternização.

Escalpelamento ainda gera vítimas

Mesmo com avanços do estado do Pará na prevenção ao acidente, o escalpelamento continua gerando vítimas, especialmente entre as comunidades ribeirinhas. É um acidente grave que provoca o arrancamento brusco do couro cabeludo e atinge uma grande parcela de mulheres. Os estados do Pará, Amapá e Amazonas são os que registram esse tipo de acidente, segundo dados da nota técnica “Menina, mulher e ribeirinha da Amazônia paraense e o acidente em embarcações com escalpelamento”, da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

“Quando ouvimos essas mulheres, são relatos de muita dor e lutas diárias. Há relatos de abandono por parte dos maridos e palavras ofensivas de familiares e pessoas da comunidade que vive no entorno. Muitas vítimas não conseguem o tratamento onde residem e precisam usar o próprio dinheiro para tratamentos, remédios, consultas, dentre outras necessidades”, explica Alessandra Almeida, representante da ORVAM.

A praticagem Barra do Pará, alinhada às orientações da Marinha do Brasil e da Capitania dos Portos, atua de forma complementar no apoio a ações educativas, preventivas e de conscientização. “Prevenir o escalpelamento é garantir dignidade às comunidades ribeirinhas. A Barra do Pará apoia as ações da ORVAM, assim como de outras instituições que atuam nessa causa, contribuindo para iniciativas de acolhimento às vítimas e de conscientização. Nosso compromisso é contribuir para uma navegação mais segura e digna para todos”, afirma Jorge Barbeito, Superintendente da Barra do Pará.

Serviço

Evento em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento
Data: 28/8
Hora: 9h
Local: Sede da ORVAM. Av. João Paulo II, 134 - Castanheira, Belém - PA

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Palavras-chave

escalpelamento

orvam
Belém
