Igarapé-Miri receberá ações da Marinha para prevenir escalpelamento; veja as atividades oferecidas

As atividades irão ocorrer no dia 28 de agosto, incluindo a instalação gratuita de coberturas em eixos de motores de embarcações

O Liberal
fonte

O município de Igarapé-Miri receberá ações da Marinha do Brasil para prevenir casos de escalpelamento. (Foto: Marinha do Brasil / Divulgação)

Várias ações para prevenir o escalpelamento serão realizadas pela Marinha no Brasil, no município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará, no dia 28 de agosto. A iniciativa inclui a instalação gratuita de coberturas em eixos de motores de embarcações e outras atividades para as comunidades locais.

As ações são em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento. Durante as atividades de enfrentamento, os participantes receberão coletes salva-vidas, toucas protetoras para os cabelos e cartilhas educativas sobre como manter a segurança dentro dos barcos e canoas. As embarcações de grande e pequeno porte são os principais meios de transporte dos moradores das regiões ribeirinhas.

Conduzidas pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), com o apoio do Ministério Público do Estado do Pará, as atividades têm como objetivo conscientizar a população ribeirinha e contribuir para a erradicação desse tipo de acidente na região.

As ações culminarão com a cerimônia de formatura de 60 alunos do curso de Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés, promovido de 18 a 27 de agosto no município.

Palavras-chave

escalpelamento

marinha do brasil

Pará
.
