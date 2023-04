Evento na UFPA apresenta oportunidades de bolsas de estudo em instituições europeias

Nesta quinta-feira (27), a Universidade Federal do Pará (UFPA) receberá, no Campus Guamá, em Belém, a 10ª edição do Study in Europe Road Show. O evento será realizado no Centro de Eventos Benedito Nunes, no Campus Básico. Promovida pela Swissnex Brazil, a ação visa apresentar as oportunidades para que estudantes e pesquisadores brasileiros possam conhecer Instituições de Ensino Superior internacionais, bem como as bolsas ofertadas por estas instituições para os cursos de graduação, mestrado ou doutorado em países europeus. Os interessados em participar do evento devem realizar inscrição por meio do formulário do evento, que ficará disponível até o dia 27 de abril.

Realizada em seis capitais brasileiras, passando por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Belém, Recife e Curitiba, o encontro propõe o encontro de estudantes e pesquisadores brasileiros com representantes de universidades europeias localizadas na França, Alemanha, Suíça, Bélgica, Espanha e Irlanda. A programação contará com estandes de exposição das instituições, além de palestras sobre mobilidade acadêmica, estudo nos países europeus e o fomento de pesquisas e parcerias internacionais. A grade completa da programação pode ser conferida on-line.

“O Study in Europe está na sua 10ª edição e sua realização é motivada pela busca da excelência da formação superior no Brasil, além da qualificação dos pesquisadores formados no Brasil, que encontram ressonância e espaço em organizações internacionais. A oportunidade beneficia pesquisadores brasileiros e instituições educadoras, que podem ter pesquisadores com experiência internacional e um arcabouço mais amplo”, disse Pedro Capra, representante da Swissnex Brazil.

O evento desenvolvido na UFPA é promovido pela Pró-Reitoria de Relações Internacionais (Prointer) e pelo Centro de Internacionalização da UFPA, com apoio do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) e do Campus France Brasil, e apresenta a oportunidade da troca de experiências e conhecimentos para uma formação científica sólida.

Serviço

10ª edição do Study in Europe Road Show

Data: 27 de abril

Horário: das 11h às 15h

Local: Centro de Eventos Benedito Nunes, Campus Guamá.