Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Evento em Belém debate estratégias para combater o golpe do falso advogado no Pará

A iniciativa busca conscientizar advogados e sociedade sobre prevenção e enfrentamento à fraude

O Liberal
fonte

Evento em Belém debate estratégias para combater o golpe do falso advogado no Pará. (Foto: Divulgação)

Diante do aumento expressivo de casos do chamado “golpe do falso advogado” no Pará, ocorre em Belém um evento para debater estratégias de combate à fraude. O Ciclo de Debates: Defesa da Advocacia e da Sociedade contra o Golpe do Falso Advogado é realizado até o dia 22 de outubro no Plenário da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-Pa). A entrada é gratuita e há transmissão on-line.

O Pará contabilizou 200 casos, entre março e setembro, do “golpe do falso advogado”, segundo registros da OAB-PA. Diante do aumento das ocorrências, a instituição tem buscado soluções junto a órgãos de segurança pública para enfrentar a prática criminosa.

O evento, promovido pela Escola Superior de Advocacia (ESA-PA), integra o conjunto de ações da instituição voltadas à proteção da sociedade e ao fortalecimento da advocacia. Durante o ciclo de debates, especialistas e representantes da OAB-PA vão tratar temas como fortalecimento institucional, relação advogado-cliente, ética profissional e estratégias jurídicas para enfrentar fraudes.

Entre os palestrantes confirmados estão o presidente da OAB-PA, Sávio Barreto; o presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Criminal, Paulo Nascimento; o advogado criminalista Fabrício Saldanha; e a especialista em Direito Bancário Natália Moraes. Também foram convidadas autoridades da segurança pública e do sistema de Justiça.

Prevenção e informação

O presidente da OAB-PA, Sávio Barreto, ressaltou que o combate a esse tipo de crime é prioridade da instituição. “Esse tipo de golpe atinge não apenas a advocacia, mas a confiança da sociedade em nossa instituição. A OAB-PA está empenhada em atuar de forma integrada com as autoridades para coibir essas práticas e, ao mesmo tempo, fortalecer a cultura de prevenção entre os profissionais e a população”, afirmou.

O golpe do falso advogado ocorre quando criminosos se passam por profissionais habilitados e solicitam pagamentos sob o pretexto de custas processuais ou honorários. Em muitos casos, os golpistas utilizam nomes e fotos de advogados reais, abordando as vítimas por aplicativos de mensagens ou redes sociais.

Para o presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Criminal, Paulo Nascimento, a atuação preventiva é essencial diante da sofisticação das fraudes. “Essas práticas exploram a boa-fé das pessoas e o desconhecimento sobre os trâmites jurídicos. É fundamental que a advocacia esteja atenta e que a sociedade saiba identificar sinais de golpe antes de realizar qualquer pagamento ou compartilhamento de dados”, destacou.

O diretor-geral da ESA-PA, Thiego Ferreira, reforçou o papel educativo do evento. “Queremos fomentar o debate e a capacitação dos advogados para enfrentar desafios como esse. A informação é uma ferramenta de defesa, tanto para o exercício ético da profissão quanto para a proteção da sociedade”, afirmou.

A OAB-PA tem atuado em parceria com órgãos de segurança pública e do sistema de Justiça para investigar as ocorrências e fortalecer as medidas de prevenção.

Programação

Quarta-feira (22/10)

Tema 5: Aspectos Jurídicos: Como Reagir - Perspectiva Cível e Institucional (Parte I)

Tema 6: Aspectos Jurídicos: Como Reagir - Perspectiva Cível e Institucional (Parte II)

Serviço

Ciclo de Debates: Defesa da Advocacia e da Sociedade contra o Golpe do Falso Advogado

Data: 22/10

Horário: Das 16h às 18h

Local: Plenário da OAB-PA

Transmissão híbrida e entrada gratuita.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

golpe do falso advogado

OAB-PA
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Com foco na COP 30, campanha mobiliza doadores de sangue na Uepa

"Na COP30, sustente a vida. Doe sangue" conecta solidariedade à responsabilidade ambiental em ação no campus do CCBS

21.10.25 13h32

BELÉM

Prefeitura apresenta Plano de Proteção para crianças na COP 30

A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

19.10.25 18h10

'Terra poderosa'

Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

Ator compartilhou vídeo nas redes sociais celebrando a cultura paraense e elogiando o povo

11.10.25 17h04

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

QUE VENHA A COP 30!

Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias

Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

17.10.25 12h37

BELÉM

Feriados em novembro: confira as possíveis folgas em Belém do Pará

A capital do estado possui cinco feriados e um ponto facultativo no penúltimo mês de 2025

20.10.25 11h27

PROCESSO SELETIVO

Santa Casa do Pará abre seleção com 31 vagas para níveis médio e superior; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas para o processo seletivo e salários chegam a R$ 2 mil

19.10.25 19h06

TECNOLOGIA

Veja onde serão instaladas as novas antenas 4G e 5G em Belém para a COP30

A capital paraense recebe 40 novas antenas, com foco em pontos estratégicos que garantirão conexão de alta velocidade durante o evento

19.10.25 19h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda