Evento em Belém debate estratégias para combater o golpe do falso advogado no Pará

Diante do aumento expressivo de casos do chamado “golpe do falso advogado” no Pará, ocorre em Belém um evento para debater estratégias de combate à fraude. O Ciclo de Debates: Defesa da Advocacia e da Sociedade contra o Golpe do Falso Advogado é realizado até o dia 22 de outubro no Plenário da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-Pa). A entrada é gratuita e há transmissão on-line.

O Pará contabilizou 200 casos, entre março e setembro, do “golpe do falso advogado”, segundo registros da OAB-PA. Diante do aumento das ocorrências, a instituição tem buscado soluções junto a órgãos de segurança pública para enfrentar a prática criminosa.

O evento, promovido pela Escola Superior de Advocacia (ESA-PA), integra o conjunto de ações da instituição voltadas à proteção da sociedade e ao fortalecimento da advocacia. Durante o ciclo de debates, especialistas e representantes da OAB-PA vão tratar temas como fortalecimento institucional, relação advogado-cliente, ética profissional e estratégias jurídicas para enfrentar fraudes.

Entre os palestrantes confirmados estão o presidente da OAB-PA, Sávio Barreto; o presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Criminal, Paulo Nascimento; o advogado criminalista Fabrício Saldanha; e a especialista em Direito Bancário Natália Moraes. Também foram convidadas autoridades da segurança pública e do sistema de Justiça.

Prevenção e informação

O presidente da OAB-PA, Sávio Barreto, ressaltou que o combate a esse tipo de crime é prioridade da instituição. “Esse tipo de golpe atinge não apenas a advocacia, mas a confiança da sociedade em nossa instituição. A OAB-PA está empenhada em atuar de forma integrada com as autoridades para coibir essas práticas e, ao mesmo tempo, fortalecer a cultura de prevenção entre os profissionais e a população”, afirmou.

O golpe do falso advogado ocorre quando criminosos se passam por profissionais habilitados e solicitam pagamentos sob o pretexto de custas processuais ou honorários. Em muitos casos, os golpistas utilizam nomes e fotos de advogados reais, abordando as vítimas por aplicativos de mensagens ou redes sociais.

Para o presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Criminal, Paulo Nascimento, a atuação preventiva é essencial diante da sofisticação das fraudes. “Essas práticas exploram a boa-fé das pessoas e o desconhecimento sobre os trâmites jurídicos. É fundamental que a advocacia esteja atenta e que a sociedade saiba identificar sinais de golpe antes de realizar qualquer pagamento ou compartilhamento de dados”, destacou.

O diretor-geral da ESA-PA, Thiego Ferreira, reforçou o papel educativo do evento. “Queremos fomentar o debate e a capacitação dos advogados para enfrentar desafios como esse. A informação é uma ferramenta de defesa, tanto para o exercício ético da profissão quanto para a proteção da sociedade”, afirmou.

A OAB-PA tem atuado em parceria com órgãos de segurança pública e do sistema de Justiça para investigar as ocorrências e fortalecer as medidas de prevenção.

Programação

Quarta-feira (22/10)

Tema 5: Aspectos Jurídicos: Como Reagir - Perspectiva Cível e Institucional (Parte I)

Tema 6: Aspectos Jurídicos: Como Reagir - Perspectiva Cível e Institucional (Parte II)

Serviço

Ciclo de Debates: Defesa da Advocacia e da Sociedade contra o Golpe do Falso Advogado

Data: 22/10

Horário: Das 16h às 18h

Local: Plenário da OAB-PA

Transmissão híbrida e entrada gratuita.