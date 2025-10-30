Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Evento celebra os 508 anos da Reforma Protestante e mobiliza igrejas evangélicas em Belém

A programação, realizada no Teatro Margarida Schivasappa, foi promovida pela Academia Evangélica de Letras do Pará

Gabriel Pires
fonte

Academia Evangélica de Letras do Pará celebra o Dia da Reforma Protestante em Belém (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Membros e líderes de diversas igrejas evangélicas e denominações de Belém se reuniram na noite desta quarta-feira (30) em um evento que celebrou os 508 anos da Reforma Protestante – movimento religioso e social que marcou o início do protestantismo no mundo, lembrado em 31 de outubro. A programação, realizada no Teatro Margarida Schivasappa, foi promovida pela Academia Evangélica de Letras do Pará (Aelpa) e reuniu mais de 500 pessoas, segundo a organização.

O evento iniciou com uma apresentação de músicos da orquestra da Assembleia de Deus e da Primeira Igreja Batista (PIB), além de um momento de oração. O evento também foi marcado pela palestra do acadêmico Anderson Tavares, da Aelpa, que discutiu os impactos da Reforma Protestante na atualidade, destacando o legado histórico-religioso para a sociedade. Troféus também foram concedidos a personalidades do Pará e a líderes da igreja evangélica.

O presidente da Aelpa, Jorge Paulino Araújo, destaca que essa data é emblemática e de grande representação, pois os movimentos e igrejas evangélicas atuais são fruto da Reforma Protestante. Ele enfatizou que, a partir disso, outros movimentos foram formados, e a finalidade fundamental do evento é reforçar esse legado e esse início da religião à qual Martinho Lutero foi precursor. Jorge Paulino também comenta que esse momento é sinônimo de unidade entre as igrejas da capital paraense.

“Os movimentos e igrejas evangélicas que existem hoje são fruto direto do evento que marcou a Reforma Protestante. A partir desse momento histórico, diversos outros movimentos foram sendo formados. E qual é a finalidade fundamental disso? Não esquecermos nossas raízes, lembrar de onde viemos. É por isso que celebramos esse dia”, reforça o presidente da Aelpa.

Segundo Jorge Paulino, essa é uma celebração para a igreja evangélica. “Esse momento é histórico, histórico porque na verdade é a primeira vez que acontece um evento dessa natureza aqui na cidade, no nosso estado do Pará. Reunimos os acadêmicos da Aelpa. Mas também representantes das igrejas evangélicas, da Assembleia de Deus, da Batista, da Metodista e de várias igrejas evangélicas. Também estiveram presentes os pastores, os líderes dessas denominações e os irmãos que fazem parte dessas denominações”, completa Jorge Paulino.

Unidade

Membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, a assistente social Eliana Queiroz participou do evento e destacou que o encontro representa a comunhão de fiéis que buscam a presença de Deus. E, ao lembrar a celebração da Reforma, Eliana pontuou que a data reforça esse sentimento de unidade, reunindo todos em um mesmo propósito: de seguir e exaltar o nome de Deus. Para os cristãos evangélicos, a celebração dessa data também rememora uma religião que atravessa séculos, segundo ela.

“Este evento é muito importante para as nossas igrejas, pois representa unidade. São várias denominações, como Assembleia de Deus, Adventista, Quadrangular, Ceia, entre outras. Há a união de um povo que busca a Deus, que louva e deseja adorá-Lo. Hoje estamos comemorando a Reforma, e isso nos uniu ainda mais. Estamos aqui juntos para adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é o primeiro, o único, e é digno de tudo o que estamos fazendo nesta noite”, relata Eliana.

Celebração

O cientista político Júlio Saraiva, membro da Primeira Igreja Batista, comentou que o evento é uma forma de reunir os fiéis protestantes de Belém. Segundo ele, é importante promover a união entre todos os protestantes – os históricos, como batistas, presbiterianos, metodistas e luteranos, e também os pentecostais, como os da Assembleia de Deus e da Igreja do Evangelho Quadrangular. Segundo ele, a Aelpa reúne todo esse grupo de pessoas, em um momento de integração.

“Existem dois pontos da Reforma Protestante. O primeiro ponto é metafísico, quando, por meio de Lutero, Deus cumpre o seu desígnio. E, a partir daí, cria uma nova história. Ele derrota inimigos de nossas almas e cria uma nova história. Principalmente para nós batistas, que somos, indiscutivelmente, evangélicos, há também um marco histórico. Até porque da reforma nasciam os batistas, no século XVII. E, até hoje, temos no Brasil essa igreja”, relata Júlio Saraiva.

Sobre a academia

Fundada em julho de 2023, a Aelpa é formada por 72 acadêmicos, reunindo os principais líderes das organizações religiosas evangélicas do Estado do Pará. O número de 72 acadêmicos faz referência aos 72 tradutores da Bíblia. A Aelpa tem caráter cultural e constitui-se como entidade de cunho literário, linguístico, científico, artístico, teológico e filosófico, destinando-se, em essência, ao fomento da cultura bíblico-evangélica no âmbito da sociedade paraense.

