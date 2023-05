Estudantes de Turismo da UFPA aprendem estratégias de comunicação na sede de O Liberal

Estudantes do curso de Turismo, da Universidade Federal do Pará (UFPA), realizaram uma visita às dependências do jornal O Liberal, na manhã desta quinta-feira (25), por meio do projeto O Liberal na Escola, para que pudessem conhecer o funcionamento do processo de entrega da informação, que vai desde a produção da matéria até a divulgação do conteúdo aos leitores.

A turma foi recebida pelo jornalista João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Cidades, e por Elva Vieira, coordenadora das Redes Sociais do jornal. Os profissionais falaram sobre o desenvolvimento técnico, que envolve pesquisas e apurações, além do cuidado com a forma nas quais esses conteúdos são veiculados, como a preocupação com os termos corretos a serem utilizados e a preservação de dados em materiais sensíveis. “O Liberal é um veículo sério, que preza sempre pelo respeito com o leitor e isso está na forma como produzimos cada conteúdo que chega aos usuários”, disse João Thiago Dias.

Com base nas dúvidas dos alunos sobre a relação do turismo com os conteúdos de O Liberal, Elva frisou a riqueza regional que serve como base para diversos tópicos abordados pela redação. “Usamos muito o turismo regional devido a riqueza de temas que podem ser abordados e que vão gerar interesse nas pessoas, tanto aqui da região, quanto dos que ainda não conhecem aqui”, disse a coordenadora das Redes Sociais.

O coordenador do núcleo de Cidades, João Thiago Dias, explicando sobre o funcionamento da redação / Foto: Tarso Sarraf

Professora destaca a relevância da comunicação para o turismo

Os alunos puderam entender de que forma o curso está atrelado à informação. Segundo a professora de Patrimônio Turístico e Economia do Turismo, Milene Castro, as disciplinas englobam questões de marketing e sustentabilidade, além do curso em si exigir que o profissional esteja sempre bem informado e atualizado quanto ao que acontece nas regiões em que precisarão atuar.

“O turismo e o jornalismo caminham juntos pois é por meio dos veículos de comunicação que os profissionais da área conseguem ficar por dentro de ações e eventos mais esperados. Além disso, a maior parte dos turistas procuram informações, primeiramente, pelos jornais, o que nos ajuda a medir a expectativa deles, com base no que é divulgado”, pontuou.

Turma do curso de Turismo da UFPA na redação de O Liberal / Foto: Tarso Sarraf

Graziele Sousa, de 22 anos, aluna do terceiro período do curso, contou que ficou surpresa com a forma como as estratégias são planejadas dentro de uma redação, o que a fez abrir os olhos para questões nunca antes pensadas. “Eu nunca tinha tido um contato tão próximo com um jornal. A experiência é superinteressante e me fez ter vários ‘insights’ agora”, disse, animada.

O aluno Lucas Oliveira, 18 anos, também do terceiro semestre, falou sobre a importância da visitação aos espaços de interesse da turma. “Sempre soubemos que um jornal é importante para o turismo, mas ter esse contato mais próximo faz a gente entender a real importância disso”, concluiu.

Coordenador reforça a importância do projeto

O coordenador do projeto O Liberal na Escola, Alan Siqueira, citou que o objetivo é, de fato, proporcionar experiências únicas, visando uma atividade extracurricular que, em alguns casos, carecem em algumas escolas. “Recebemos os visitantes para realmente conhecerem a empresa, como forma de darem a eles uma experiência diferente, que possa somar com o que eles aprendem nas salas de aula”, afirmou.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal, Felipe Saraiva)