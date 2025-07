Estudantes da UFPA conquistam prêmio nacional e vão representar o Brasil em competição na Tailândia

Um grupo de universitários, que compõem o Time Enactus da Universidade Federal do Pará (UFPA), foram campeões do Evento Nacional Enactus Brasil (ENEB), o maior encontro de empreendedorismo social universitário do país. Com o título, a equipe irá representar o Brasil na Enactus World Cup 2025, que acontecerá entre os dias 25 a 28 de setembro, em Bangkok, na Tailândia.

Ao longo do ENEB, foram apresentados os resultados alcançados pelos negócios de impacto social do time pelo período de um ano. Um dos projetos foi o Aruanas, que atua com a bioeconomia e a compra justa de agricultores familiares de Vigia de Nazaré. Já o Biolume, que também foi apresentado, promove o acesso à energia elétrica de qualidade em comunidades que ainda sofrem com falta de eletrificação adequada.

A conquista consagra os dez anos de atuação do time na Amazônia. É a primeira vez que o título é conquistado na região norte, reforçando o protagonismo amazônico nos debates sobre desenvolvimento sustentável e empreendedorismo, especialmente no contexto da COP 30.

Com o tema “Somos o Brasil que pulsa”, o ENEB foi realizado no Campus Guamá da

UFPA e no Hangar Centro de Convenções da Amazônia — um dos palcos da COP 30. O evento reuniu estudantes, professores, empreendedores sociais, executivos e lideranças de todo o país em uma programação diversa, que contou com palestras, rodas de conversa, exposições científicas e competições.

José Augusto Lacerda, professor conselheiro da Enactus UFPA. (Foto: Acervo / Enactus UFPA)

Para José Augusto Lacerda, professor conselheiro da Enactus UFPA, a conquista demonstra a consistência do trabalho que vem sendo realizado pela equipe há dez anos. “É

uma gratidão muito grande a todos que vestiram essa camisa e que honraram o nome da nossa Universidade dentro e fora do Brasil. Agora vamos para Bangkok, fazer bonito mais uma vez”, afirma o professor.

Além do título nacional, o time conquistou prêmios em editais da Rede Enactus Brasil:

● Cooperando para um Amanhã Melhor – Instituto Credicitrus; com o negócio de

impacto Aruanas

● Sociedade Sustentável – Sumitomo Chemical, com negócio de impacto Biolume

● Prêmio ODS 2025 – voltado ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável da ONU, com Biolume

● TOP 3 Inovação Social - Amanco Wavin, com Biolume

● TOP 10 da Ford Philanthropy, com Aruanas

● Universitário do Ano - DSM-Firmenich, com Evelyn Mesquita

● Alumni do Ano - Renovatio, com Rafaela Reis

Para Evelyn Mesquita, presidente do Time Enactus UFPA, ser anfitriã do evento e alcançar a vitória foi especial. “O sentimento é reconfortante, porque é o reconhecimento de um trabalho árduo que durou um ano inteiro. Todo o alcance dos nossos negócios, nacionalmente e internacionalmente, foi muito incrível. Mas eu devo tudo isso às 60 pessoas que fazem parte do nosso time. Foi um trabalho conjunto”, diz a estudante.

Brasil nas discussões mundiais

A estudante Evelyn também recebeu o prêmio Universitária do Ano, que reconhece estudantes com atuação de destaque no Ciclo 24/25. A premiação inclui uma viagem garantida pela Enactus Brasil à Bangkok, na Tailândia, para representar o país na Enactus World Cup 2025. A delegação para o país também irá incluir outros estudantes da UFPA.

A estudante Evelyn Mesquita. (Foto: Acervo / Enactus UFPA)

“Vencer o prêmio Universitária do Ano foi, acima de tudo, uma oportunidade de revisitar minha trajetória com a certeza que foi construída com propósito, entrega e afeto. Cada passo foi guiado pela vontade de fazer diferente, de cocriar soluções com as comunidades e de construir um legado coletivo e enraizado na escuta”, destaca Evelyn.

Com isso, a delegação irá representar o Brasil e a potência dos negócios de impacto da Amazônia, transformando realidades por meio do empreendedorismo social e a

liderança jovem.

Saiba como ajudar

A oportunidade é única para que as soluções criadas por jovens amazônidas inspirem mudanças em todo o mundo. Para tornar a missão possível, a equipe está mobilizando apoio para a campanha ‘Missão Tailândia’, com o objetivo de mostrar que da Amazônia também nascem as soluções do futuro.

Vaquinha online: abacashi.com/vaquinha/enactus-ufpa-na-ewc-2025

Via Pix: ce@enactusufpa.org

Para dúvidas ou parcerias: marketing@enactusufpa.com.br