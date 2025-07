Protagonismo da juventude é destaque em competição de empreendedorismo social em Belém

Uma das principais competições de empreendedorismo social do país, o Evento Nacional Enactus Brasil (ENEB), ocorre em Belém até a sexta-feira (25). Com o tema “Somos o Brasil que Pulsa”, o encontro reúne cerca de 900 estudantes de diversas regiões do Brasil, além de professores, lideranças empresariais e representantes do poder público. A programação é realizada no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA) e no Hangar Centro de Convenções.

Durante a competição, mais de 90 projetos de impacto socioambiental estão sendo apresentados por times universitários em pitchs de 12 minutos, com foco em soluções alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O evento também traz à tona o protagonismo da juventude e da educação empreendedora no enfrentamento de desafios sociais e ambientais, em sintonia com os temas centrais da Cop 30.

As iniciativas abordaram temas como segurança alimentar, justiça climática, empoderamento econômico e acesso à água potável, sempre com conexão à realidade local e regional. A equipe campeã da competição representará o Brasil na Enactus World Cup 2025, que será realizada em setembro, na Tailândia.

Segundo o presidente da Enactus Brasil, Édson Matsuoka, o ENEB é o momento mais esperado do ano para os estudantes da rede. “O ENEB é o encontro anual que a Rede Enactus promove, onde os estudantes universitários têm a possibilidade de entrar numa competição e apresentar os projetos que desenvolveram durante todo o ano. Os projetos precisam estar conectados com pelo menos um dos 17 ODS da ONU e, a partir disso, os times buscam soluções de impacto real junto às comunidades”, explicou.

Édson Matsuoka ainda destacou o sucesso da edição da competição em Belém. “Nós temos aqui reunidos cerca de 900 estudantes. É sempre um desafio trazer estudantes de todas as partes do Brasil, mas a experiência é transformadora. Na sexta-feira, teremos o grande dia: a final da nossa principal competição. O time campeão vai representar o Brasil na World Cup, ao lado de outras equipes de 34 países onde a Enactus está presente”, afirmou.

Um dos momentos mais simbólicos que ocorrerão durante a competição é a realização da primeira edição da Enactus COP, uma simulação estudantil da Conferência das Partes da ONU, inspirada na Cop 30. A proposta envolve reflexões e debates sobre justiça climática e o papel da juventude na governança ambiental. O ENEB também promove vivências com comunidades locais, atividades culturais e experiências imersivas na região amazônica, fortalecendo o papel da juventude na construção de um futuro sustentável e regenerativo.