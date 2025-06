​Estudantes da UFPA com filhos pequenos podem receber R$ 500 por mês; veja como se inscrever

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com inscrições abertas para o Auxílio Primeira Infância, um benefício voltado a estudantes de graduação presencial em situação de vulnerabilidade socioeconômica que sejam responsáveis por crianças de até 5 anos, 11 meses e 29 dias. A iniciativa integra o Programa de Assistência Estudantil (PAE) e é coordenada pela Pró-Reitoria de Assistência e Acessibilidade Estudantil (PROAES).

De acordo com o edital, serão ofertados 50 auxílios mensais no valor de R$ 500, com duração de 12 meses. Desse total, 25 vagas são destinadas à renovação e as outras 25 a novos(as) estudantes. O valor poderá ser acumulado com outros auxílios, bolsas ou estágios, desde que respeitados os critérios estabelecidos no edital. O edital completo com todas as regras, critérios e orientações está disponível no site da PROAES: www.proaes.ufpa.br.

Critérios para participação

Para concorrer ao benefício, o(a) estudante deve:

Ter cadastro deferido no CADGEST;

Estar regularmente matriculado(a) e com frequência assídua em curso de graduação presencial da UFPA;

Preferencialmente, estar cursando a primeira graduação;

Ser responsável legal por criança de até 5 anos, 11 meses e 29 dias.

Nos casos em que os genitores estejam separados, o auxílio será concedido ao responsável com a guarda legal da criança. Já nas situações de guarda compartilhada, a definição caberá à equipe multiprofissional da PROAES, com base na análise do caso.

Inscrições e documentação

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema Gerencial de Assistência Estudantil (SIGAEST),​ até às 18h do dia 7 de julho de 2025. O(a) estudante deve acessar o sistema com CPF e senha, localizar a opção "Inscrições abertas", iniciar o processo e aceitar o Termo de Declaração de Concordância e Veracidade. Toda a documentação necessária será automaticamente importada do CADGEST.

Para viabilizar o pagamento, os candidatos selecionados precisam cadastrar uma conta corrente individual no sistema. Não serão aceitas contas poupança, salário, conjuntas ou em nome de terceiros.

Cursos intensivos e intervalares

Estudantes matriculados em cursos intensivos ou intervalares poderão receber o benefício apenas durante os períodos em que estiverem com aulas presenciais. Nesses casos, o pagamento será realizado em quatro parcelas, distribuídas entre os períodos letivos 2025.3 e 2026.1.

Calendário do processo seletivo

Inscrição: até 7 de julho

Análise das inscrições: 24 de junho a 9 de julho​

Resultado preliminar: 10 de julho

Período de recurso: 11 a 14 de julho

Resultado final: 17 de julho

Habilitação (inclusão de dados bancários): 17 a 22 de julho

Primeiro pagamento: a partir de agosto

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)