Estudantes da Ilha de Cotijuba e Altamira conquistam vaga para intercâmbio nos EUA

Estudantes da Ilha de Cotijuba e Altamira conquistaram, nesta quarta-feira (30), duas vagas para representar o Pará no programa Jovens Embaixadores. Otavio Nascimento, de Altamira, e Beatriz Honorato, da Ilha de Cotijuba, farão um intercâmbio para os Estados Unidos para participar do projeto realizado pelo Departamento de Estado dos EUA.

Para o programa, Otavio inscreveu o projeto “EcoTech: Inovando na Preservação: envolver a comunidade escolar na proteção ambiental, utilizando tecnologia, educação prática e inovação”. Com o trabalho, o estudante buscou solucionar a falta de conscientização ambiental e a ausência de práticas sustentáveis no interior do Pará, onde a degradação ambiental e o desinteresse pela preservação afetam negativamente a qualidade de vida da população local.

Beatriz Honorato, estudante da Escola Estadual Professora Marta da Conceição, localizada em Belém, sempre sonhou em fazer intercâmbio e aguardou ansiosamente pelo resultado. “Conscientizar a comunidade local e os visitantes sobre os impactos do lixo, especialmente os plásticos, que se fragmentam em pequenas partículas e são difíceis de remover” foi o tema do projeto submetido pela paraense.

Programa Jovens Embaixadores

No Brasil, o projeto é coordenado pela Embaixada e Consulado dos Estados Unidos da América e tem parceria com todas as secretarias estaduais de Educação do país, do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e outras instituições. Para participar do programa, foram selecionados alunos do ensino médio da rede pública brasileira, de 15 a 18 anos, que estão atualmente engajados com questões ambientais.

O programa, que vai acontecer entre 7 e 25 de janeiro com jovens de todas as regiões do país, que participarão de uma orientação pré-partida em Brasília. Depois, os estudantes visitarão Washington, D.C. e serão divididos em grupos para posteriormente seguirem para as cidades que fazem parte da programação.

A programação inclui oficinas de liderança e empreendedorismo, projetos de impacto socioambiental, encontros com representantes do governo, visitas a escolas locais e apresentações sobre o Brasil e suas regiões. Nas cidades anfitriãs, cada estudante será recebido por uma família voluntária, proporcionando uma imersão cultural e uma oportunidade única de conhecer o cotidiano dos norte-americanos.