Estudante do Pará usa benefício para reformar quarto e compartilha diário nas redes

A estudante Ana Elisa Quintella, vencedora do programa "Bora Estudar" da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), compartilha vídeos de "Diário de Reforma" do seu quarto nas redes sociais. Até agora, dois episódios foram publicados, nos quais ela mostra a pesquisa de preços e a compra de materiais para iniciar as obras no cômodo, utilizando o dinheiro do prêmio. O programa oferece R$ 10 mil para construção ou reforma das residências de alunos que se destacam com notas a partir de 900 na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou apresentam o melhor desempenho em sala de aula.

Empolgada e ansiosa com o novo quarto, a estudante da 2ª série da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Albanízia de Oliveira, em Belém, relata que a intenção dos vídeos é registrar o momento que marcou a vida da família.

“Decidi compartilhar o ‘Diário da Reforma’ porque vi isso como uma oportunidade para registrar esse momento que foi tão importante para mim e para minha família. Produzo conteúdos desde 2019 nas redes sociais, eu iniciei produzindo conteúdos sobre estudos (apesar de agora eu falar sobre outros assuntos) e queria mostrar que essa rotina de estudos e o esforço dá resultado mesmo que demore e também compartilhei porque eu amo gravar vlogs, inclusive no Instagram da Escola Albanízia tem vlog do dia da premiação”, explicou.

Para alegria e orgulho da família, a estudante teve o melhor desempenho da sala de aula em 2023 e graças a isso, hoje ela realiza o desejo de ter um quarto para dividir com a irmã mais nova.

“Ter um quarto era um dos meus sonhos há muito tempo. Hoje aqui em casa, nós temos só um quarto, que é onde minha e eu dormimos. Meus pais dormem na sala. A gente queria ter começado a obra há muito tempo, mas devido ao valor, não tínhamos a oportunidade de começar. E agora a gente vai poder fazer isso e ver esse sonho sair do papel graças ao Bora Estudar. É algo que está me deixando muito feliz e empolgada, porque não vai trazer conforto só para mim e para minha irmã, também vai trazer mais conforto para os meus pais, eles vão voltar para o quarto que era deles e isso me deixa muito feliz”, contou Ana Elisa.

Sobre a reforma, a estudante revela como será seu novo lugar favorito da casa. “Nós imaginamos o quarto com uma estética linda. Escolhemos uma paleta de cores que fica entre tons de rosa-claro e branco, com as decorações em rosê gold. Vamos fazer a pintura das paredes, forrar e organizar a parte elétrica também”, explicou.

“Não tem nada como o ‘Bora Estudar’ sendo feito no Brasil. O Pará é pioneiro no reconhecimento do desempenho dos estudantes nesse nível, seja na rotina escolar em sala de aula, seja no resultado do Enem. É fundamental dispor de todas as ferramentas possíveis para apoiar nossos estudantes, ver a dedicação de estudantes como a Ana e a empolgação em compartilhar com todos é muito gratificante. Seguimos avançando. A educação do Pará será a que mais cresce no Brasil, partindo sempre do trabalho contínuo em conjunto com estudantes, equipes escolares e famílias”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Fique atento

Os estudantes contemplados pelo Bora Estudar que ainda não receberam o cheque de R$ 10 mil podem ter pendências na documentação e devem procurar a direção da sua escola para verificar e resolver a situação. É possível haver pendência, como, por exemplo, a não assinatura do termo de compromisso ou preenchimento inadequado das informações.