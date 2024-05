Governo do Pará premia estudantes da rede pública estadual com R$10 mil

Os estudantes que conseguiram alcançar notas superiores a 900 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio ou que tiveram melhor desempenho em sala de aula, foram contemplados com um cheque do programa "Bora Estudar", do Governo do Pará na última quarta-feira (29), no Centro de Convenções Hanhar, em Belém.

Através do Programa “Sua Casa”, o cheque no valor de R4 10 mil, vai proporcionar a construção, reforma, ampliação, melhorias ou adaptações das casas dos alunos. O "Bora Estudar" é o maior programa de bonificação e reconhecimento para estudantes do Brasil. Ao todo, foram entregues 3.200 cheques do Programa "Bora Estudar", totalizando um investimento de R$ 34 milhões do Governo Estadual. O "Bora Estudar" é o maior programa de bonificação e reconhecimento para estudantes do Brasil.

Através do Programa "Sua Casa", o cheque no valor de R4 10 mil, vai proporcionar a construção, reforma, ampliação, melhorias ou adaptações das casas dos alunos. (Marco Santos / Ag. Pará)

"A estratégia do Governo do Estado é valorizar os melhores alunos e destacá-los como exemplos a serem seguidos e a serem olhados e enxergados como motivacionadores dos demais alunos no sentido de elevar as notas e reduzir a evasão escolar, além de garantir com que o ambiente das escolas do Estado possam ser atrativos. A partir do Bora Estudar, que é maior programa de incentivo de boas práticas no Brasil, nós estamos falando de uma mobilização de 19 mil salas de aula, cada aluno recebendo R$ 10 mil reais, são R$ 190 milhões de reais de recurso do Estado exclusivamente para esta agenda", enfatizou o governador do Pará, Helder Barbalho.

De acordo com a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, o momento marca a vida de estudantes, professores, familiares e a educação paraense. "Além da entrega da premiação, é muito importante ter essa sensação de que é possível, uma sensação de vitória. E quero que cada um, cada aluno, cada professor, guarde na memória esse momento porque momentos como esses nos ajudam para momentos futuros. Toda vez que você tiver se sentindo fraco, desanimado, com os percalços que a vida tem, porque a gente sabe que existem momentos bons e momentos não tão bons, que vocês se agarrem a esse momento de hoje, para poderem superar todos os desafios que virão pela frente, que possam transformar a vida de vocês e a vida da família de vocês. Por isso, é um dia de muita alegria e eu quero parabenizar a todos que construíram esse momento. Parabenizo o secretário Rossiele e digo que tenho convivido com ele nesses últimos anos e é uma grande alegria ver uma pessoa tão apaixonada pela educação porque a gente faz bem aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem paixão", afirmou a vice-governadora.

Lindsay Aragão, estudante do 5° ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Benedito Chaves Mendes, no bairro do Jurunas, em Belém. (Marcelo Lelis / Ag. Pará)

Lindsay Aragão, estudante do 5° ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Benedito Chaves Mendes, no bairro do Jurunas, em Belém, está entre as melhores da escola e conta que a família ficou muito feliz com a conquista. "Eu estou aqui porque fui uma das melhores alunas da minha escola e esse cheque vai ajudar muito porque estamos construindo lá em casa. Eu gosto muito de estudar, meu dia a dia na escola é bem legal, gosto muito de matemática porque tem contas e eu gosto de multiplicação. Estou muito feliz", comentou a estudante.