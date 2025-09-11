Estudante da UFPA com meningite está internada com quadro de saúde estável

A estudante da Universidade Federal do Pará (UFPA) que foi confirmada com meningite bacteriana está com quadro de saúde estável e sendo acompanhada pela equipe do Hospital Universitário Barros Barreto. A informação foi divulgada pela UFPA.

"Imediatamente após a notificação, a UFPA passou a atuar em alinhamento com as autoridades de saúde, adotando medidas de prevenção e monitoramento, entre elas: a imunização profilática das pessoas que tiveram contato próximo com a estudante e a limpeza preventiva dos espaços da Faculdade à qual ela está vinculada", informou a instituição por meio de uma nota.

A UFPA também reafirmou "seu compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade acadêmica a quem informará sobre eventuais desdobramentos".

DOENÇA - A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou outras condições médicas. Dependendo do agente causador, a doença é altamente contagiosa e pode levar à morte se não for tratada rapidamente.

Entre os sintomas mais comuns estão febre, dor de cabeça intensa e rigidez no pescoço. O diagnóstico é feito por meio de punção lombar e o tratamento varia de acordo com a origem; no caso da meningite bacteriana, é necessário uso imediato de antibióticos.

MEDIDAS - A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que a estudante não reside em Belém e que não houve interdição do bloco da UFPA onde o caso foi registrado. Os alunos que tiveram contato direto com a jovem receberam quimioprofilaxia e serão monitorados por 10 dias, conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Em nota, a secretaria destacou que “o acompanhamento e as ações de prevenção seguem sendo realizados pelas equipes de Vigilância em Saúde da Sesma, em articulação com a Sespa, garantindo a assistência necessária e a adoção das medidas de controle”.