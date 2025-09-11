Capa Jornal Amazônia
Estudante da UFPA com meningite está internada com quadro de saúde estável

Jovem está sendo acompanhada no Hospital Universitário Barros Barreto

Vito Gemaque
fonte

Equipes do Hospital Universitário Barros Barreto estão acompanhando a jovem diagnosticada com meningite. (Foto: Elielson Modesto/Amazônia Hoje)

A estudante da Universidade Federal do Pará (UFPA) que foi confirmada com meningite bacteriana está com quadro de saúde estável e sendo acompanhada pela equipe do Hospital Universitário Barros Barreto. A informação foi divulgada pela UFPA.

"Imediatamente após a notificação, a UFPA passou a atuar em alinhamento com as autoridades de saúde, adotando medidas de prevenção e monitoramento, entre elas: a imunização profilática das pessoas que tiveram contato próximo com a estudante e a limpeza preventiva dos espaços da Faculdade à qual ela está vinculada", informou a instituição por meio de uma nota.

A UFPA também reafirmou "seu compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade acadêmica a quem informará sobre eventuais desdobramentos".

DOENÇA - A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou outras condições médicas. Dependendo do agente causador, a doença é altamente contagiosa e pode levar à morte se não for tratada rapidamente.

Entre os sintomas mais comuns estão febre, dor de cabeça intensa e rigidez no pescoço. O diagnóstico é feito por meio de punção lombar e o tratamento varia de acordo com a origem; no caso da meningite bacteriana, é necessário uso imediato de antibióticos.

MEDIDAS - A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que a estudante não reside em Belém e que não houve interdição do bloco da UFPA onde o caso foi registrado. Os alunos que tiveram contato direto com a jovem receberam quimioprofilaxia e serão monitorados por 10 dias, conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Em nota, a secretaria destacou que “o acompanhamento e as ações de prevenção seguem sendo realizados pelas equipes de Vigilância em Saúde da Sesma, em articulação com a Sespa, garantindo a assistência necessária e a adoção das medidas de controle”.

