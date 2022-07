Meningite: saiba como tratar

Você sabe o que é meningite? É a inflamação da meninge, membrana que recobre o cérebro e pode ser causada por bactérias, vírus, parasitas, fungos e os sintomas são diferentes conforme o tipo de inflamação. A médica Franciane Gonçalves, diretora corporativa de Terapia Intensiva do Sistema Hapvida, fala sobre quais os cuidados necessários para evitar o contágio da doença.

Os casos virais são menos graves e podem se apresentar com sintomas parecidos com o resfriado comum como febre, falta de apetite e fadiga. Já os casos com transmissão bacteriana possuem sintomas mais fortes. “ E é importante lembrar da meningite meningocócica, que é a mais grave e pode levar a morte. Essa é a mais preocupante”, aponta a médica.

A diretora corporativa ressalta que a partir do aparecimento dos sintomas, o atendimento médico deve ser feito de imediato. “Seria no caso de febre alta persistente, a criança tem dificuldades de colocar o queixo no pescoço, porque fica com rigidez de nuca e também manchas vermelhas que aparecem pelo corpo. Se isso acontecer é de extrema importância que vocês levem de imediato para o serviço de saúde mais próximo, mas não pode ficar com a criança nessa situação em casa”, explica.

Além da procura imediata de atendimento médico, as vacinas são importantes para prevenir o aparecimento e o contágio da meningite. “As vacinas importantes para meningite são BCG, Penta valente, pneumocócica e meningocócica são as mais importantes”, destaca.

Ainda de acordo com a médica o reforço das vacinas é um dos responsáveis pela eficaz. É importantíssimo ressaltar que elas têm várias doses então é importante que tome esse reforço. Se você tomar só uma dose o tratamento fica incompleto, fica mais fácil e suscetível de ser acometido por uma infecção. Lembrando que é uma doença tratável, tem vacina e que é evitável. Precisamos manter o calendário vacinal atualizado”.