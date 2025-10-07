Capa Jornal Amazônia
Estão abertas as inscrições para curso gratuito de informática para pessoas com deficiência visual

A formação é promovida pela Fundação Cultural do Pará e irá abordar o uso de tecnologias assistivas

Ayla Ferreira*
fonte

As aulas serão realizadas no prédio sede da FCP, localizado na avenida Gentil Bittencourt. (Foto: Jhullyele Santos)

O público interessado tem até esta sexta-feira (10) para se inscrever no curso prático de informática para pessoas com deficiência virtual, promovido pela Fundação Cultural do Pará (FCP). Ao longo da formação, que é gratuita, os participantes irão aprender mais sobre o uso de tecnologias assistivas, com ênfase na utilização do leitor de telas NVDA em ambientes tecnológicos com Windows. Para se inscrever, é preciso entrar em contato pelo telefone (91) 3284-9034.

As aulas serão realizadas no prédio sede da FCP, localizado na avenida Gentil Bittencourt, e terão duas etapas: de 15 a 31 de outubro e de 1º a 17 de dezembro, sempre nas segundas, quartas, e sextas, das 9h às 12h. O curso busca fomentar o aprendizado de conhecimentos e experiências relativos à utilização de ferramentas gratuitas de armazenamento de arquivos na nuvem, acessibilidade na web, uso de redes sociais e o cadastro em diferentes sites.

O NVDA é um leitor de tela gratuito e de código aberto, que transforma o computador em uma plataforma acessível para pessoas com deficiência visual. O programa utiliza a síntese de voz e comandos de teclado, permitindo com que o usuário interaja por meio da voz, além de fornecer as mensagens e interface em diversos idiomas.

De acordo com a instrutora Thaiane Martins, que irá ministrar as aulas, o curso terá diversos momentos de trabalho colaborativo. Os participantes poderão interagir com as ferramentas e tecnologias disponíveis, além de participarem de atividades individuais e em grupo. “A oficina oferece aos discentes a oportunidade de compreender as bases para poder utilizá-las para seu benefício com autonomia, utilizando de recursos e ferramentas digitais da área de informática em conjunto com leitor de tela NVDA”, destaca a instrutora.

Serviço

Oficina “Curso Prático de Informática com o Software Leitor de Tela NVDA”

Inscrição gratuita até 10 de outubro pelo telefone 3284-9034  

Período
Parte I: 15 a 31/10/2025
Parte II: 1 a 17/12/2025

Dias da semana: segunda, quarta e sexta-feira.

Horário: 9h às 12h.

Endereço: Fundação Cultural do Pará (FCP). Av. Gentil Bittencourt, 650, entre Travessa Rui Barbosa e Travessa Quintino Bocaiúva, Nazaré, Belém - PA, 66035-340.

Carga Horária: 40h

Vagas: 19

Público alvo: Pessoas com deficiência visual

Cadastro reserva: 5

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Belém
.
