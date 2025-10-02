Capa Jornal Amazônia
Círio Iluminado leva oportunidade de sabor e renda com cursos de gastronomia no Tenoné

Projeto realiza dez oficinas gratuitas nos bairros do Tenoné, Telégrafo, Umarizal, Castanheira e Jurunas

O Liberal
fonte

Participantes aprendem um pouco mais sobre gastronomia com chefs de cozinha no Círio Iluminado. (Divulgação / DFN)

Moradoras e empreendedores do bairro do Tenoné aprenderam novas receitas gastronômicas com o projeto Círio Iluminado 2025. A iniciativa que visa o empreendedorismo social chegou a quarta rodada de workshops. O curso totalmente gratuito atraiu desde moradoras até empreendedores que veem no aprimoramento culinário uma nova fonte de renda e uma oportunidade real de melhorar sua vida.

Para muitas participantes, a oficina é a chance de um recomeço e de conquistar a autonomia financeira. Para Ana Lúcia da Silva, é uma forma de reaprender a viver pela cozinha. A moradora busca no conhecimento prático a superação para o derrame que sofreu. "Eu faço as coisas em casa devagar, mas consigo fazer", relata emocionada. "Para mim, participar é tudo. Estou reaprendendo o tato. Fiquei com sequelas na mão, na voz, mas estou progredindo. Tenho certeza que vou conseguir", detalha.

Já para Gisele Rosa, o foco principal é a criação de um negócio. "Minha expectativa é o empreendedorismo. Podemos abrir um empreendimento, montar uma empresa", planeja. Gisele pretende, inclusive, inaugurar um restaurante de "comidas inovadoras."

A iniciativa integra o projeto Círio Iluminado 2025, que disponibiliza um total de dez oficinas gratuitas em bairros como Tenoné, Telégrafo, Umarizal, Castanheira e Jurunas. A meta é alcançar mais de 2 mil pessoas, o dobro do número do ano passado. O projeto é viabilizado pelo patrocínio da Equatorial Pará, por meio das leis de incentivo cultural: Lei Rouanet (Ministério da Cultura) e Lei Semear (Fundação Cultural do Pará).

A chef de cozinha Lena Kato, que ministra a formação, destaca o valor social de levar este aprendizado às comunidades. "É uma grande honra e satisfação ver pessoas de baixa renda acessando um projeto assim. Elas estão aprendendo com a mesma excelência de quem paga um curso profissional de gastronomia."

Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, demonstra entusiasmo com os resultados. "É muito bom ver a turma completa e a participação tão ativa. Nosso objetivo é exatamente esse: compartilhar conhecimento, gerar oportunidades e elevar a autoestima das pessoas. O engajamento confirma o impacto positivo que as oficinas trazem para a comunidade."

Vila Círio Iluminado 2025 - O grande evento cultural acontecerá de 6 a 19 de outubro na Praça Waldemar Henrique. A estrutura contará com uma roda-gigante de 36 metros, mais de 60 apresentações artísticas gratuitas com talentos regionais, e uma feira de empreendedorismo. Toda a estrutura já está sendo montado na praça.

O Diretor Cultural do Círio Iluminado 2025, Olívio Rafael, garante que será uma celebração memorável em outubro, conhecido como o "Natal dos paraenses". "Está quase tudo finalizado para uma programação familiar na Praça Waldemar Henrique, serão dias para ficar na memória de toda a cidade e de todos os visitantes."

