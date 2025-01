Estado avança com obras de modernização da Estação Cidadania do Guamá

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), segue com as obras de modernização no atual prédio da Estação Cidadania do Guamá, localizada em Belém. A iniciativa visa transformar o espaço em um ambiente moderno e confortável, garantindo mais qualidade nos serviços oferecidos à população e melhores condições de trabalho para os servidores.

A Estação Cidadania do Guamá é uma das mais procuradas entre as unidades presentes na capital, com uma média de 5 mil atendimentos mensais, pois oferece serviços como a emissão de RG; atendimento ao consumidor; acompanhamento jurídico e outros serviços estaduais e federais. Essa reestruturação trará muito mais conforto e agilidade nos serviços prestados, o que reafirma também o nosso compromisso de oferecer um atendimento de excelência para a população e de valorizar os servidores que trabalham nas unidades.

VEJA MAIS

Para Deise Costa, que trabalha como feirante há nove anos, bem ao lado do prédio da Estação, a modernização da unidade trará impactos positivos não apenas para os cidadãos que utilizam os serviços, mas também para os feirantes que trabalham nas proximidades.

“Com a modernização vai melhorar muito para as pessoas que utilizam os serviços e, para nós, feirantes. Aqui, eu já tirei a minha identidade, já resolvi problemas com a minha energia, entre outras coisas. Então, com essa modernização vai melhorar cada vez mais a nossa vida, não só para quem trabalha e visita à Estação, mas para a nossa feira em geral”, contou Deise.

A unidade do Guamá continuará com a parceria de instituições como a Polícia Civil, Banco do Estado do Pará (Banpará) e Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), entre outros órgãos.

Além da reestruturação do prédio, o projeto inclui a modernização dos sistemas elétricos e hidráulicos, renovação dos ambientes internos e adequações para tornar os serviços mais eficientes e confortáveis, além da instalação de sistemas de climatização, iluminação, com esta obra é possível também criar espaços mais acessíveis, alinhados às necessidades da população.

“Eu acho que já estava na hora de fazer esta obra. Vai ser bom para todos os moradores de Belém, visto que pessoas de vários bairros vem até aqui para tirar seus documentos ou resolver pendências. Dá muita gente aqui, o que é bom para nós que trabalhamos como feirantes, porque eles saem de lá e já compram uma fruta, uma roupa, fazem um serviço só”, contou Nilza Cardoso, feirante.

Com um prédio mais funcional, bem-estruturado e confortável, a região ganhará maior movimento e organização, favorecendo o fluxo de pessoas e impulsionando as vendas no comércio local. Além disso, a reestruturação contribui para a segurança, limpeza e valorização do espaço, refletindo diretamente na qualidade de vida e nas condições de trabalho dos feirantes.

A modernização da Estação Cidadania do Guamá é mais uma iniciativa que demonstra o compromisso do Governo do Pará em oferecer infraestrutura de qualidade e atendimento humanizado, fortalecendo a cidadania e o acesso aos serviços públicos em todo o Pará.