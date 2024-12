Serviço da Semob na Estação Cidadania será suspenso até o próximo ano

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que os serviços de emissão de Passe Sênior e Credencial de Estacionamento para vagas de idoso e pessoa com deficiência (PCD), que são realizados na Estação Cidadania do shopping Pátio Belém, serão temporariamente suspensos no período de segunda-feira, 23 de dezembro, até o dia 6 de janeiro. O atendimento desses serviços voltará à sua normalidade na Estação Cidadaniana no dia 7 (terça-feira) de janeiro.

A emissão do Passe Sênior e da credencial de estacionamento continuarão normalmente nos postos de atendimento localizados na avenida José Malcher, Aldeia Cabana e BelFácil (Parque Shopping). A Estação funcionará normalmente na semana do Natal, tendo horário diferenciado apenas no dia 24, quando estará aberta de 10h às 15h, excepcionalmente.

O serviço de atendimento às entregas voluntárias de animais silvestres, prestado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), será temporariamente suspenso a partir desta segunda-feira (23) até o dia 03 de janeiro do próximo ano. Após o período citado, o serviço voltará a operar normalmente. A entrega voluntária de animais silvestres pode ser feita na Semas Bosque, localizada na Travessa Lomas Valentinas, nº 2100, entre Rômulo Maiorana e Almirante Barroso, de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h - salvo o período de recesso.