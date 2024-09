Estado assina Ordem de Serviço para início das obras da nova Rua da Marinha, em Belém

O Governo do Pará assinou, na tarde desta terça-feira, 17, a Ordem de Serviço para o início das obras de prolongamento e duplicação da nova Rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém. O projeto, um dos legados da COP 30 à capital paraense, vai interligar a rodovia Augusto Montenegro e a avenida Centenário.

“São 3,5 quilômetros em que estaremos fazendo a duplicação de todo esse trecho, com três pistas de cada lado, ou seja, seis pistas, além de uma rotatória no canal que corta esta região. Isso significa uma nova avenida estratégica para a mobilidade urbana, criando um novo eixo de tráfego para Belém e Região Metropolitana”, destacou o governador Helder Barbalho.

O chefe do Executivo estadual destacou o acordo com a Marinha do Brasil, em que a União transferiu ao Estado do Pará uma área de 255.259,29 m², que era de responsabilidade patrimonial do Comando do 4° Distrito Naval, onde se encontra sediado o 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas.

A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, lembrou que o prolongamento e duplicação da Rua da Marinha é a última das grandes obras dentro do contexto de legado da COP 30 que faltava iniciar. “Estamos com investimentos de R$ 3 bilhões. Essa é a última obra importante que estamos iniciando, as demais já estão iniciadas. É uma transformação em Belém”, falou a vice-governadora do Estado.

O prolongamento e duplicação da nova Rua da Marinha terá uma extensão de 3,5 quilômetros. Os serviços, executados por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), visam diminuir os congestionamentos na região, melhorando a segurança viária, diminuindo o tempo de viagem em Belém e Região Metropolitana, garantindo o desenvolvimento urbano com mobilidade.

O aposentado Maurício Oliveira mora no bairro da Marambaia há 60 anos. Para ele, a obra irá diminuir os problemas do trânsito na Rua da Marinha, que tem convivido com constantes congestionamentos.

“Para nós, moradores da Marambaia, essa obra vai aliviar o trânsito, o engarrafamento, o trajeto na madrugada que traz muito barulho para quem mora na Rua da Marinha, no Gleba 1. São acidentes constantes, dia e noite. É uma rua estreita, tumultuada, cheia de lombadas, sem sinalização. Hoje, quem está com a minha idade, 67 anos, vai acabar com a agonia, principalmente, quando têm jogos e outros eventos no Mangueirão, no final de semana”, avaliou.

O projeto

A nova Rua da Marinha terá duas pistas com sentido duplo, onde cada pista será composta por três faixas de rolamento, ciclofaixa e passeio com acessibilidade. O projeto destaca que serão transplantadas árvores da área atual para os canteiros centrais, como parte das condicionantes para o licenciamento ambiental.

A via contará com uma rotatória sobre o Canal São Joaquim, que interligará a Rua da Marinha com a Perna Norte, que forma o Complexo do Mangueirão, reduzindo o tempo de viagem em relação aos hoje observados.

Para a contadora, Socorro Barros, a obra irá mudar positivamente o dia a dia dos moradores. “Morei aqui por 55 anos, minha família continua nessa redondeza, e essa obra veio trazer uma grande mudança para a população. Vai ficar um local fantástico, desafogando o trânsito”, disse a moradora.

A obra da Nova Rua da Marinha também terá sinalização gráfica horizontal e vertical, paradas de ônibus recuadas com totens informativos e nova iluminação em led, proporcionando mais conforto e segurança aos usuários da via.

“Essa é uma obra de extrema importância dentro do contexto do que a gente chama de Complexo Viário do Mangueirão. Temos vários pontos de abrigo de ônibus que estamos colocando para os moradores, assim como cestos de lixo, totem interativo. Vamos diminuir o tempo de transporte, o que é extraordinário para uma cidade como Belém, que hoje sofre com os problemas da mobilidade”, pontuou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.