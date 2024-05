COP-30: Governo prepara readequação de projeto da Rua da Marinha com nova licitação

Como parte dos preparativos para a realização da Conferência da Organizações das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, a COP-30, em Belém, no mês de novembro de 2025, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) informa que "o projeto de prolongamento e duplicação da Rua da Marinha passou por uma readequação". "Um novo procedimento licitatório será publicado até o final de semana", completa o órgão do Governo do Pará. O primeiro projeto para essa via pública havia sido apresentado em fevereiro de 2024 pela vice-governadora Hanna Ghassan, coordenadora do Comitê da COP-30 em Belém.

O secretário Benedito Cabral, da SEOP, assinou o cancelamento do processo licitatório. Esse projeto envolvia a contratação de uma empresa especializada de engenharia para a execução da obra ao longo do percurso a partir da Rua da Marinha até o Canal do bairro do Bengui.

Essa obra seria viabilizada no polígono da COP-30, como estratégia para desafogar o trânsito na capital paraense, de forma a interligar seis bairros, com uma área de 3,5 km de extensão. A rua ligaria a avenida Augusto Montenegro com a avenida Centenário, além de uma rotatória.