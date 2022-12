Estações do BRT serão fechadas no próximo domingo (1º)

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) divulgou nota, na tarde desta quinta-feira (29), informando que, em decorrência do feriado deste domingo, dia 1º de janeiro, as estações do sistema BRT estarão provisoriamente fechadas.

A exceção será o Terminal Mangueirão, que funcionará das 5h às 23 horas, com veículos adentrando o Terminal e se deslocando pela pista lateral.