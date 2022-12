Ônibus para Mosqueiro vão receber reforço neste final de ano, garante Prefeitura de Belém

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou o aumento da frota de ônibus da linha 970 Mosqueiro-São Brás para equilibrar a oferta à demanda durante o final de semana de Ano Novo. A medida entrará em vigor, provisoriamente e excepcionalmente, nesta sexta-feira, 30 de dezembro de 2022, e no dia 1º de janeiro de 2023.

"A operação se inicia a partir das 4h40 e o término está previsto para as 22h40, com ônibus em direção a Mosqueiro saindo do terminal de linha Mosqueiro-São Brás, localizado na Praça Araújo Martins, em São Brás. E a última viagem sai de Belém às 17h40. Haverá um esquema de reforço para auxiliar no retorno da ilha no domingo, 1º de janeiro. Com saída do Terminal Maracajá, em Mosqueiro, o último horário está previsto para às 21 horas", diz o comunicado da Semob publicado nesta quinta (29).

O valor da tarifa para Mosqueiro, nos ônibus públicos e com embarque na praça Araújo Martins, em São Brás, é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20. A Semob reforçou, no comunicado, que Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.