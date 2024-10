Estações Cidadania em Belém já realizaram cerca de 240 mil atendimentos em 2024

Moradores de Belém seguem aprovando o trabalho de qualidade, que é executado nas Estações Cidadania, projeto do Governo do Pará, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). Conforme o governo estadual, as cinco unidades instaladas na capital paraense, se destacam como importantes centros estratégicos de atendimento ao público, com a oferta de diversos serviços essenciais, como: emissão de documentos, assistência jurídica, primeiro emplacamento, consulta de processos, entre outros serviços.

De acordo com a Seplad, de janeiro a setembro deste ano, já foram realizados cerca de 240 mil atendimentos, somente nas estações localizadas na capital paraense. Na capital paraense, as Estações Cidadania buscam centralizar serviços em um só local e agilizar o acesso a serviços públicos, promovendo inclusão social e cidadania.

O Governo do Pará trabalha para ampliar estes espaços, inclusive, no último dia de 5 de outubro entregou a Estação Cidadania - São Brás, que funciona no Memorial Magalhães Barata, conhecido como “Chapéu do Barata”. A unidade está em pleno funcionamento.

“Primeiro estamos resgatando a história, preservando um espaço público”, destacou o governador do Pará, Helder Barbalho, sobre a construção da Estação Cidadania ter sido implantada em um prédio histórico que encontrava-se depredado e em uma localização estratégica da cidade. “Aqui nós teremos a presença do Detran, com emissão de documentos, a presença da Polícia Civil, também com a emissão de documentos, um posto da Polícia Militar, Iasep. Toda a cartela de serviços do Estado”, reforçou Helder.

Em apenas três dias de atendimento ao público, a nova unidade já realizou mais de 150 atendimentos. “Vim tirar a primeira identidade da minha filha e achei o ambiente bonito, bem climatizado e o atendimento foi excelente, com agilidade. Realizei o agendamento em um dia e no outro já estávamos tirando o documento. Esse local é uma ajuda à população, pois reúne vários serviços em um só lugar”, afirma Ted Taylor Cordeiro, autônomo.

A próxima unidade será entregue e funcionará próximo à Estação das Docas, para atender os comerciantes e pessoas que circulam na área do Ver-o-Peso. Por meio desse projeto, o Estado reafirma seu compromisso em melhorar o acesso aos serviços públicos de qualidade, garantindo mais conforto e comodidade aos cidadãos paraenses.

As Estações Cidadania funcionam como um agente facilitador para os cidadãos, em único local eles podem encontrar diferentes serviços da esfera municipal, estadual e federal. “Eu vim renovar a minha CNH, e durante o agendamento fui alocado aqui no Chapéu do Barata, e eu fiquei surpreso, pois eu pensava que aqui ainda estava abandonado. Eu estou muito feliz e grato às autoridades que se empenharam em reformar o espaço, que hoje está aí para prestar serviço para a sociedade”, disse Francis Gildo, servidor público.

Os dados de atendimentos até setembro de 2024 demonstram que as Estações Cidadania são uma iniciativa bem-sucedida na promoção da inclusão social e no fortalecimento da cidadania. Com a descentralização dos serviços públicos, o governo estadual reafirma seu compromisso em atender de forma eficiente e acessível a população de todas as regiões do Estado.

Dentro dos cerca de 240 mil atendimentos, 23.466 foram realizados na unidade Grão Pará; 36.856 na unidade Guamá; 30.856 na unidade Icoaraci; na unidade Metrópole; 72.125 na unidade Pátio Belém; e mais de 150 na recém-inaugurada unidade São Brás.

Dentre os parceiros mais procurados pela população estão o Detran, com 70.059 atendimentos; Banpará, com 36.358 atendimentos; Seaster, com 25.016 atendimentos; Polícia Civil, com 19.374 atendimentos; Receita Federal, com 15.599 atendimentos; Equatorial, com 15.469 atendimentos e Defensoria Pública, com 12.552 atendimentos.

“As Estações Cidadania oferecem um leque de serviços. Atualmente nós contamos com 11 unidades da Estação Cidadania em funcionamento, seis na região metropolitana de Belém, e cinco no interior do estado”, contou Kleber Lara, coordenador Geral das Estações Cidadania.

Entre os serviços disponíveis à população, destaca-se a emissão de RG; consulta de restituição de IRPF; retirada de documento CRV; CRLV e digital; análise de processos; emissão de CTPS digital; seguro desemprego; consulta processual; orientação e proteção aos direitos do consumidor, entre outros atendimentos.

Além das seis unidades em Belém e Região Metropolitana, estão em funcionamento cinco unidades no interior do estado, sendo uma em Marabá, uma em Santarém, uma em Parauapebas, uma em Itaituba e uma em Tucuruí, totalizando 11 Estações Cidadania no Pará.