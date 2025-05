estação das docas completa 25 anos reunindo cultura, gastronomia e lazer em belém

Um dos cartões postais mais visitados do Pará, recebendo em média um milhão e meio de frequentadores por ano, a Estação das Docas completa 25 anos nesta terça-feira (13). Referência nacional, o espaço congrega gastronomia, cultura, moda e eventos nos 500 metros de orla fluvial do antigo porto de Belém. É um espaço acessível para todos os públicos e de todas as idades. São 32 mil metros quadrados divididos em três armazéns e um terminal de passageiros.

Nesses 25 anos, milhares de pessoas já passaram pela Estação das Docas. E as muitas memórias de quem já frequentou o local inspiram a campanha especial de aniversário de 25 anos, que convida o público a compartilhar suas lembranças nas redes sociais usando a hashtag #Estação25Anos. A campanha tem como objetivo valorizar a conexão emocional do público com o espaço, reunindo relatos marcantes que mostram a importância da Estação na vida das pessoas. Para participar, basta publicar fotos, vídeos ou textos com suas recordações nas redes sociais, sempre usando a hashtag oficial e marcando @estacaodasdocas.

A empresária Márcia Nobre trabalha na Estação das Docas há 15 anos. Ela é dona de um quiosque de artesanato marajoara. “Acho que a Estação das Docas representa bem a nossa cultura, tanto na culinária como na arte. Quando você vem à Estação, você tem conforto e um ambiente seguro”, disse. “Aqui você come muito bem, é um local acessível, você tem a natureza. O nosso rio maravilhoso. Você tem artesanato, tem artigos de presente. Só de você estar aqui estar você se sente melhor. É imperdível”, contou.

Márcia Nobre afirmou que, estando na Estação, é “obrigatório” apreciar o rio e desfrutar desse contato com a natureza. A empresária também observou que é comum a pessoa ir no Ver-o-Peso, outro cartão postal de Belém, e, depois, passar na Estação das Docas. “Nós atendemos todos os públicos. Aqui é um local onde você vai se divertir. É acessível. Venha, pois você não vai se arrepender”, disse.

Empresária Márcia Nobre: "A Estação das Docas representa bem a nossa cultura, tanto na culinária como na arte" (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Acompanhada da família, a vendedora Elen Monteiro, 30 anos, estava na Estação das Docas na manhã desta segunda-feira (12). Ela frequenta o espaço desde criança. “Meu pai me trazia para eu passear aqui, para ver o pôr do sol e para comer alguma coisa”, contou. “Para mim, é um lugar acolhedor. Um lugar de passeio, de brincadeira”, disse. “É um lugar para estar com a família. Por exemplo, eu vim com meu marido, com meu primo. É um lugar que é bom para compartilhar com as pessoas de que a gente gosta”, afirmou.

Uma vez na Estação das Docas, Elen disse que uma parada obrigatória é tomar sorvete. “Com certeza tomar um sorvete da (sorveteria) Cairu, que é clássico. Ver o pôr do sol, passear com a minha família, com o meu filho. Tomar um suco, um chopp”, disse. “A Estação das Docas é a cara de Belém”, disse. Segundo ela, a estação e o Ver-o-Peso são “ligados”, até por estarem fisicamente perto um do outro. “Não tem como ir no Ver-o-Peso e não passar na Estação das Docas e não tem como ir na Estação das Docas e não passar no Ver-o-Peso”, comentou.

Para a vendedora Elen Monteiro, "a Estação das Docas é a cara de Belém” (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

A cabeleireira Kelly Jesus, 33 anos, mora no município de Bannach, no sudeste do Pará e distante 800 km de Belém. Ela estava conhecendo a Estação das Docas pela primeira vez. “Me disseram que aqui era bonito, um lugar bom de tirar foto. Eu fiquei curiosa e vim”, disse. “E de fato é bonito. Do jeito que falaram. Me falaram também que os restaurantes são bons. E já pedi um almoço”, contou. Ela aproveitou para fazer fotos e também almoçar no local.

História

A Estação das Docas foi inaugurada em 13 de maio de 2000 e revitalizada a partir de antigos pavilhões do porto da cidade. O armazém 1 da Estação das Docas foi batizado de Boulevard das Artes, o armazém 2 passou a ser o Boulevard da Gastronomia e o Armazém 3 é conhecido como Boulevard das Feiras e Exposições. O complexo possui ainda, o Teatro Maria Sylvia Nunes e o anfiteatro do Forte de São Pedro Nolasco.

Os boulevares foram resultado de um cuidadoso trabalho de restauração dos armazéns do porto da capital paraense. Os três galpões de ferro inglês são um exemplo da arquitetura característica da segunda metade do século XIX. As ruínas do Forte de São Pedro Nolasco, onde foi construído um Anfiteatro, foram originalmente construídas para a defesa da orla em 1665. O espaço foi destruído após o Movimento da Cabanagem, em 1825, e revitalizado para a inauguração da Estação.

Os guindastes externos, marcas registradas da Estação, foram fabricados nos Estados Unidos, no começo do século 20. Já a máquina a vapor em meados de 1800, fornecia energia para os equipamentos do porto. Teatro, música e dança estão presentes diariamente no complexo turístico. Nos palcos deslizantes, MPB, rock e música paraense são alguns dos ritmos que embalam as tardes e as noites dos visitantes.

A orla do complexo, local onde os visitantes podem apreciar a bela vista para a baía do Guajará, também é o espaço onde ocorrem apresentações culturais gratuitas como os projetos Pôr do som, cantando na Orla, Rock na Orla, Estação Junina, Estação Natal, Réveillon das Docas e programações especiais. A Estação das Docas é administrada há 25 anos pela Organização Social Pará 2000, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Governo do Estado.

A cabeleireira Kelly Jesus, 33 anos, percorreu 800 km para conhecer a Estação das Docas: "De fato é um lugar bonito. Do jeito que falaram. Me falaram também que os restaurantes são bons" (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Atrações:

Restaurantes e bares com culinária paraense e internacional.

Fábrica da Amazon Beer, com cervejas artesanais.

Sorveteria Cairu, com sorvetes exóticos.

Passeios de barco pela Baía do Guajará e rio Guamá.

Eventos culturais e festas.