Feira de Negócios do Cooperativismo Paraense abre na Estação das Docas

A Feira de Negócios do Cooperativismo Paraense (Fencoop) reúne produtos e serviços de 112 cooperativas estaduais, na Estação das Docas, em Belém, das 15h às 22h. O evento é uma realização do Sistema OCB Pará, a Organização das Cooperativas Brasileiras no estado do Pará, e tem entrada franca.

Até sábado, será possível conferir a pluralidade do cooperativismo estadual, em uma imersão na cultura e no potencial econômico do setor, que abrange diversos segmentos, com chocolates premiados, farinhas, artesanato, serviços de reciclagem, transporte, crédito, saúde e educacional.

Uma das grandes novidades deste ano é a Cozinha Show, fruto de uma parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Pará (Abrasel). O espaço gastronômico vai reunir chefs renomados e mestres da culinária que, além de preparar pratos especiais com produtos das cooperativas, irão compartilhar histórias e curiosidades sobre cada receita, valorizando a identidade local e o protagonismo dos produtores cooperativistas.

Feira tem rede de apoiadores

A Feira tem o apoio das cooperativas Sicredi Norte, Sicredi Sudoeste, Sicredi Grandes Rios, Siccob Cooesa, Sicoob Coimppa, Sicoob Primavera, Cresol, Transamazônica, Uniodonto Belém e Unimed Belém. Também, apoiam as instituições Abrasel e Sebrae Pará; os deputados estaduais Fábio Freitas e Iran Lima, e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará (Sedeme).

De acordo com o Sistema OCB Pará, a programação técnica é um dos pilares da Fencoop 2025, com oficinas para o fortalecimento das cooperativas, como as oficinas de 'Políticas Públicas e Acesso a Crédito na Agricultura Familiar', em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); a de 'Projetos Fundo Amazônia', que abordará oportunidades de financiamento e investimento; e a de 'Turismo Cooperativo', voltada para o fortalecimento do turismo dentro das cooperativas.

De acordo com o Sistema OCB Pará, o evento também será um espaço de promoção a encontros importantes como o Encontro de Mulheres Cooperativistas, o Encontro de Jovens Cooperativistas e o Encontro da Juventude Catadora, fomentando o protagonismo feminino, a inovação e o empreendedorismo jovem dentro do movimento.

Palestra de abertura destaca formas de conexão com público

A palestra de abertura, nesta quarta-feira, será de Alexandre Espíndola, com o tema "A Magia de Encantar Clientes, inspirado no jeito Disney". Espíndola vai mostrar como líderes, dirigentes e cooperados de cooperativas podem "transformar a forma como se conectam com o seu público, sendo um grande diferencial para mostrar o potencial da cooperativa aos visitantes que estarão no Pará durante os eventos da COP 30 (Conferência Mundial sobre Mudanças do Clima)", diz o texto de divulgação da palestra.

Este ano, a feira reforça o papel das cooperativas no desenvolvimento sustentável, especialmente, em 2025, o Ano Internacional das Cooperativas, intitulado pela ONU, com metas para a Agenda 2030. Além disso, a Fencoop 2025 evidencia o modelo cooperativo como ator essencial nas discussões que serão realizadas durante a COP30, por ser socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto.

O presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, ressalta a importância do evento no Ano Internacional das Cooperativas e da COP30. "A Fencoop mostra como o modelo cooperativista é competitivo, rentável e diverso, com os seus benefícios e suas singularidades. Estamos em um momento especial para o cooperativismo, onde a feira é a materialização de todo discurso. Fomentamos a economia paraense, e a Feira gera negócios e renda a pequeno, médio e longo prazo para as cooperativas e para o Pará.”

Veja a programação:

24 de abril – quinta-feira

15h: Exposição de produtos e serviços das cooperativas – Galpão 3, Estação das Docas

17h: Cerimônia de abertura – Teatro Maria Sylvia Nunes, Estação das Docas

18h: Cozinha Show – Galpão 3, Estação das Docas

20h30: Apresentação Cultural – Galpão 3, Estação das Docas

25 de abril – sexta-feira

9h: Encontro de Mulheres Cooperativistas – ALEPA

9h: Encontro Anual da CENTRAL CUIA – Sede do Sistema OCB/PA

14h: Oficina Políticas públicas e acesso a crédito na agricultura familiar – Teatro Maria Sylvia Nunes, Estação das Docas

15h: Exposição de produtos e serviços das cooperativas – Galpão 3, Estação das Docas

18h: Cozinha Show – Galpão 3, Estação das Docas

20h30: Apresentação Cultural – Galpão 3, Estação das Docas

26 de abril – sábado

9h: Encontro de Jovens Cooperativistas - Teatro Maria Sylvia Nunes, Estação das Docas

9h: Oficina de projetos fundo Amazônia - Sede do Sistema OCB/PA

14h: Encontro da Juventude Catadora - Teatro Maria Sylvia Nunes, Estação das Docas

14h: Oficina de turismo cooperativo - Sede do Sistema OCB/PA

15h: Exposição de produtos e serviços das cooperativas – Galpão 3, Estação das Docas

18h: Cozinha Show – Galpão 3, Estação das Docas

20h30: Apresentação Cultural – Galpão 3, Estação das Docas.